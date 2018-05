Douleurs à l’épaule ou au genou? N’attendez plus!

Depuis trop longtemps des douleurs articulaires vous empêchent de profiter pleinement de la vie ou nuisent même à votre sommeil? Soyez maître de votre santé et consultez un spécialiste au privé, à l’Institut de chirurgie spécialisée de Montréal, sans référence d’un médecin généraliste!

Votre épaule ou votre genou vous fait souffrir? Ce mal diminue votre qualité de vie et vous empêche d’exercer vos activités sportives ou professionnelles. Votre condition a été évaluée dans le système public, mais le temps d’attente pour une consultation ou pour votre chirurgie s’étire?

Demandez une évaluation à l’ICS, où chaque dossier est traité sans délai.

Il suffit d’appeler pour obtenir un rendez-vous rapidement avec un de nos trois spécialistes en médecine sportive, le Dr Nicolas Sauvé et les chirurgiens orthopédistes Dr Jacques Toueg et Dr Khalil Masri. Vous obtiendrez ainsi un diagnostic et un plan de traitement.

Au terme de votre consultation personnalisée, s’il s’avère nécessaire que vous passiez en chirurgie, celle-ci peut se faire sur place, par arthroscopie, dans un délai très court. L’ICS possède des salles de chirurgie hautement sécuritaires, accréditées par le Conseil québécois d’agrément (CQA) et par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

D’autres traitements sont aussi disponibles, comme l’injection sous échographie pour le traitement de la tendinite ou de l’arthrose, ou encore des traitements innovants comme l’injection de plaquettes (PRP) ou la greffe de cellules souches. Ces traitements sont aussi disponibles dans les cas de douleurs au coude ou à la hanche. L’équipe de spécialistes et de sur-spécialistes de l’ICS traitent de nombreux sportifs professionnels du monde du hockey, du tennis, de la boxe, du football, du ski et exercent auprès d’équipes sportives nationales et olympiques.

Les médecins de l’ICS sont non participants au régime public (RAMQ) et sont donc légalement autorisés à vous émettre une facture à votre nom.

Services supplémentaires

L’ICS compte aussi parmi son équipe un chirurgien plasticien, le Dr Daniel Durand, spécialiste de la chirurgie du poignet et de la main, qui est aussi chirurgien esthétique (seins, abdomen et visage). À l’ICS, il est aussi possible de consulter le Dr Yvon Giroux, gastro-entérologue, pour un examen de dépistage en endoscopie (coloscopie) ou pour un examen du tube gastro-intestinal.

L’Institut de chirurgie spécialisée de Montréal, c’est :

Accessible à tous, sans délai

Un rendez-vous sans référence d’un médecin

Une équipe surspécialisée et réputée en médecine sportive

Des salles de chirurgie sécuritaires et certifiées

Un accès à des traitements novateurs et à la fine pointe

Une équipe de soins professionnelle et attentionnée

Un service aux entreprises pour les accidentés du travail

icsmontreal.com

514 737-6100