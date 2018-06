GIURISTANTE PETRONE

Natalie



À Montréal, le 28 mai 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée Natalie Petrone, épouse de feu Salvatore Giuristante.Elle laisse dans le deuil son fils Frank (Louise Cantin), ses petits-enfants Sophie (Éric Denault), Hugo, Martin ainsi que ses arrière-petits-enfants Béatrice, Éliane et Philippe.Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s.La famille recevra vos condoléances au4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V1E7le jeudi 7 juin 2018 de 14h à 17h ainsi que de 19h à 21h. Également le vendredi 8 juin 2018 de 9h à 10h30, suivront les funérailles à 11h en la chapelle de la Résurrection du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC H3V1E7.La famille aimerait remercier très sincèrement tout le personnel du CHSLD Rive-Soleil qui lui ont prodigué de bons soins, beaucoup d'amour et de compassion.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don "In Memoriam" à la Fondation Santa Cabrini.