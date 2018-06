ROBERT, Jean-Yves



Le 30 mai 2018, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Jean-Yves Robert, de St-Rémi, conjoint de Mme Louise Thibert.Outre sa compagne, il laisse dans le deuil le fils de sa compagne Guillaume, sa fille Catherine et son conjoint Christoph, ses petits-enfants Philéas et Arthur, ses soeurs Marjolaine, Johanne et Louiselle, ses frères Réal et Mario, son neveu Martin ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis.Il a été confié auST-RÉMI, QC J0L 2L0TEL : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 9 juin de 16h à 19h, suivi d'un goûter d'Adieu.Au lieu de fleurs, la famille vous invite à faire un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour le département d'oncologie.https://www.fondationhmr.ca/fr/donnez/don-en-memoire-de/