VILLENEUVE, Lucille



Le 22 mai 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Lucille Villeneuve.Elle laisse dans le deuil ses enfants René (Francine), Chrystianne (Robert), Micheline (Pierre-Paul), Ghyslaine et Josée (Nils Olav), ses huit petits-enfants, ses dix arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 9 juin 2018 à 11h, en l'église Ste-Jeanne-de-Chantal à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (1, rue de l'Église), suivies de l'inhumation au cimetière de la même paroisse. La famille recevra les condoléances à l'église, dès 10h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés. www.mspvs.orgwww.maisonfuneraireroussin.com