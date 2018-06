Elle se fait pincer aux douanes avec des dizaines de milliers de dollars dissimulés sur elle

BUFFALO, N.Y. | Une femme qui a tenté de dissimuler une somme de 37 000 $ dans son pantalon alors qu’elle entrait aux États-Unis, a été reconnue coupable de trafic d’argent en espèces et condamnée à une peine de prison, vendredi, aux États-Unis.

L'accusation de contrebande d'espèces en vrac est passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 $.

Liliya Dzyuba, une Canado-Ukrainienne de 42 ans, avait indiqué, le 25 janvier dernier, qu’elle avait sur elle 5000 $ en argent pour aller faire des emplettes au Eastern Hills Mall. Elle traversait la frontière du pont Peace, reliant Fort Érié en Ontario à Buffalo dans l’État de New York, et disait vouloir rester quelques jours à Buffalo.

La dame avait signé un formulaire de déclaration indiquant qu'elle ne transportait pas plus de 10 000 $ avec elle. Quand on l’a informé que l’on comptait la fouiller, elle s’est ravisée et a dit qu’elle avait au moins 35 000 $ sur elle, notamment au niveau de la taille et dans ses pantalons.

Au final, lors de la fouille les douaniers ont saisi sur elle une somme de plus de 42 000 $, a rapporté le journal The Buffalo News.