Exclusif: Pierre Moreau en danger?

On a souvent dit de Pierre Moreau qu’il serait le premier prétendant au trône de Philippe Couillard, si ce dernier perdait le pouvoir le 1er octobre prochain.

Mais...

Encore faudrait-il que monsieur Moreau soit élu dans son propre comté de Châteauguay. Car, avouons-le, un candidat défait qui se présente pour succéder à son chef, disons que ce n’est pas très sexy.

Sondage

J’ai obtenu en exclusivité les résultats d’un sondage effectué par la firme Mainstreet, dans le comté de Châteauguay, pour le compte de la Coalition avenir Québec.

Le coup de sonde, tenu les 20 et 21 mai dernier auprès de 575 électeurs de la circonscription, démontre une perspective plutôt sombre pour l’actuel ministre des Ressources naturelles.

À la question, « Lors de la prochaine élection, pour quel candidat voterez-vous? », ce sont 29,4% des gens qui ont affirmé vouloir voter pour le parti de François Legault, contre 21,7% pour les libéraux de Philippe Couillard. Le Parti québécois arrive troisième, avec 13,2% des intentions de vote.

On parle ici d’une avance de près de 8 points. C’est énorme.

Et si on enlève les indécis et que l’on considère uniquement les gens qui ont exprimé une préférence, la CAQ obtient 38,6% contre 29,2%, soit près de 10% d’écart. (Notons tout de même que plusieurs diront que les indécis ont statistiquement tendance à voter majoritairement pour les libéraux, ce qui pourrait réduire considérablement l'avance de la CAQ au final)

Rappelons que lors de l’élection générale de 2014, Pierre Moreau l’avait emporté aisément avec près 50% des voix, contre 23% pour le PQ et 20% pour la CAQ.

Le coup de sonde de Mainstreet démontre donc que le vent de changement qui semble vouloir pousser le parti de François Legault aux portes du pouvoir est fort. Très fort.

Pour Pierre Moreau, cette capture d’écran de l’humeur de ses électeurs a de quoi le préoccuper.

Quand un poids lourd comme lui, pilier du gouvernement et successeur naturel à l’actuel chef, est en danger, cela veut dire que ça ne regarde pas bien pour son parti.

D’ailleurs, une source caquiste m’a affirmé que la plupart des sondages effectués par Mainstreet pour le compte du parti au cours des derniers mois se sont avérés positifs. Très positifs. Même dans certaines régions, comme l’Outaouais, où les libéraux règnent en rois et maîtres depuis presque toujours.

Opportunité

Le conseil général de cette fin de semaine sera crucial pour les libéraux de Philippe Couillard. Ils voudront faire changer le vent de bord en profitant de la crise qui secoue les relations entre le Canada et les États-Unis.

Comme je l’écrivais il y a quelques mois, le PLQ est une valeur refuge pour les Québécois lorsque les temps sont durs ou que les perspectives sont sombres.

La bonne situation économique de la province poussait jusqu’ici paradoxalement les électeurs à vouloir oser un changement. Les libéraux espèrent que l’incertitude créée par la guerre commerciale avec les voisins américains puisse refroidir les ardeurs des électeurs.

Est-ce que ce changement de dynamique peut réellement changer la donne?

Difficile à dire.

Mais une chose est certaine: certains comtés qui semblaient jadis acquis aux libéraux pourraient changer de mains, comme en témoignent les résultats du sondage mené dans Châteauguay.

Avec la période estivale qui n’est pas nécessairement propice au dialogue entre politiciens et citoyens, les 3 mois qui nous séparent du déclenchement des élections passeront bien vite. Et ça, les libéraux le savent bien. Incluant Pierre Moreau.