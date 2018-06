BRIÈRE, Jacques



Selon sa volonté Jacques est décédé le 14 mai 2018, à l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Notre-Dame à Montréal. Il a reçu l'aide à mourir dans la dignité avec lucidité et sérénité.Il laisse un souvenir impérissable à ses frères et soeurs: Lise, Doris (Ernest), Marthe (Jean-Louis), Denis (Jacqueline), Raynald (Louise), André, Danièle (Roch) ainsi qu'à ses nièces et neveux.L'ont précédé: sa mère Julienne Verreault, son père Yvon Brière et son frère Gilles.Tout comme sa famille, ses ami(e)s l'ont accompagné dans cette dernière étape, lui témoignant beaucoup d'affection et de loyauté. Il a été très reconnaissant de cette amitié indéfectible.Doté d'une belle intelligence, avide de connaissances, possédant un fin sens de l'humour, généreux, assumant ses décisions, Jacques avait un parti pris pour les plus faibles de la société, ceux et celles qui doivent se battre encore plus fort pour survivre, souvent dans des conditions précaires.Il a donné de son temps et de son argent, malgré des moyens modestes, pour leur venir en aide.Consultant en informatique, enseignant, travailleur communautaire, féru d'histoire, principalement celle des peuples africains, soucieux des questions d'égalité sociale, il a également laissé entrer la musique dans sa vie en jouant de la guitare.Une rencontre pour lui rendre hommage aura lieu plus tard cette saison.La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité des soins palliatis de l'Hôpital Notre-Dame qui a fait preuve de professionnalisme, délicatesse et générosité. Des remerciements particuliers au Dr Luc Loiselle pour son humanisme et à Alimata qui, avec ses amis de la radio africaine a ensoleillé ses derniers moments.