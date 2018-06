RIOUX, Hermel



Le 24 mai dernier, est décédé à l'âge de 89 ans, M. Hermel Rioux, époux de feu Jacqueline Jean.Il laisse dans le deuil ses enfants Réal, Raymond, Lise (Jean), Lucille (Marcel), Claude (Linda) et Serge, ses neuf petits-enfants et ses neuf arrière-petits-enfants, ses nièces et neveux, ses belles-soeurs et beaux-frères, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 juin de 14h à 17h à laSuivi de la liturgie de la Parole à 17h en la chapelle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Ataxie de Friedreich.