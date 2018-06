Il y a de l’ambiance en Gaspésie

Pour un séjour convivial et pour faire la fête, on se rend à l’Auberge festive Sea Shack en Gaspésie. On accède à divers hébergements, on s’occupe et on s’amuse !

Pour une expérience unique, l’Auberge festive Sea Shack de Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie est la place à découvrir cet été. Propriétaires de l’établissement depuis déjà 15 ans, Alexis Poirier et Simon Bélanger attendent leurs invités pour passer du bon temps sur leur grand terrain.

Photo courtoisie Annie Girard

Les hébergements y sont variés. Les 9 chalets accueillent de 3 à 9 invités pour dormir, certains disposent d’une cuisine. Le Fraisinette avec son côté rose bonbon est charmant avec sa vue panoramique sur la mer comme plusieurs autres chalets, d’ailleurs. On dort entre amis ou en formule-dortoir (donc avec d’autres invités) dans l’une des deux yourtes mongoliennes. Certains préfèrent le dortoir le Bruno B. Ouest avec ses six lits à une place. Aussi, les intéressés font du camping sur la plage. Ils sont les premiers spectateurs des magnifiques levers et couchers de soleil dans la mer. Enfin, des maisons et bungalows sont également disponibles en location.

Juste parfait

Peu importe l’hébergement choisi, on fournit la literie et les serviettes de bain (sauf pour le camping). On utilise la cuisine commune dans le bâtiment principal pour préparer les repas, la salle à manger, et le salon des voyageurs. Les invités accèdent aux blocs sanitaires (toilettes et douches) et au spa parfaitement aménagés. Des douches extérieures, on a une superbe vue sur la mer. On profite des divers services sur le grand terrain au moment qui nous convient. L’expérience est complète quand on assiste au spectacle en soirée et qu’on danse sur les performances des artistes de l’heure. Parfait pour chauffer encore plus l’ambiance !

TARIFS : Une nuit en occupation simple à partir de 30 $ taxes incluses en yourte et en dortoir, 38 $ en chalet et 15 $ en camping. Spectacle au Tiki Bar toujours inclus.

SERVICES : Dehors, on mange aux tables de pique-nique. On s’offre un repas à la Cantine Barberousse (déjeuner excellent) qui suggère des saveurs de la Gaspésie (guédilles, croquettes de turbot...).

ACTIVITÉS SUR PLACE : Kayak de mer, pêche, apnée, planche à pagaie, terrain de pétanque et jeux de poches amusent les petits comme les grands ou simplement la plage, les hamacs à l’ombre sous le palapa pour se détendre. En soirée et lors des spectacles, on emprunte l’un des déguisements ou on arrive costumé pour faire la fête. Le feu de camp a son charme sur le bord de l’eau.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS : Depuis l’auberge, on emprunte les sentiers du parc côtier du Ruisseau-Castor pour faire de la randonnée. La passerelle et le pont suspendu promettent des moments agréables. On grimpe vers les plus hauts sommets de la province au Parc national de la Gaspésie.

COORDONNÉES : Auberge festive Sea Shack, 292 boulevard Perron Est, Sainte-Anne-des-Monts (Québec), G4V 3A7

TÉLÉPHONE : 1 866 963-2999

aubergefestive.com