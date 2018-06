Journée doublement réussie pour Gabriela Dabrowski

La Canadienne Gabriela Dabrowski a connu une bonne journée au tournoi de Roland-Garros, savourant la victoire autant en double chez les dames qu’en double mixte.

Dabrowski a d’abord gagné un match de deuxième tour avec sa partenaire chinoise Yifan Xu. Elles ont vaincu en deux manches de 6-2 et 6-2 la paire formée de l’Américaine Kaitlyn Christian et de l’Allemande Carina Witthoeft.

En compagnie du Croate Mate Pavic, Dabrowski devait ensuite compléter son match de première ronde entrepris la veille. Après avoir perdu la première manche vendredi, Dabrowski et Pavic menaient déjà 4-1 au deuxième «set», lors de l’interruption, face aux Français Pauline Parmentier et Grégoire Barrere. L’Ontarienne et son acolyte, qui sont les grands favoris de l'épreuve mixte, ont finalement enlevé la deuxième manche par le pointage de 6-3 avant de s’imposer 10-7 lors du bris décisif.