Je déjeunais au restaurant de l’hôtel torontois lorsqu’un membre de l’équipe du hockey à TVA vint me rusher parce que, dans une pièce voisine, Dan Daoust des Leafs était en avance pour une entrevue qui serait diffusée pendant le match en soirée. Trois minutes plus tard, j’étais devant la caméra, mais pas à mon aise. J’avais le hoquet. Tout le monde autour de moi trouvait ça drôle et j’essayais tous les trucs de grand-mère, mais rien n’y faisait. J’ai réalisé l’entrevue de 4 ou 5 minutes et ça n’a pas paru. Ensuite, je suis allé au Vieux Garden pour les entraînements du Canadien et des Leafs. Vers une heure, j’ai avalé un sandwich à l’hôtel et je suis monté travailler à ma chambre. À 15 heures, j’ai donné un coup de fil au réalisateur parce que j’avais toujours le hoquet. Je lui ai suggéré de léguer à Pierre Trudel tout le travail en direct et de ne me confier que les pré-enregistrement pour ne pas que les téléspectateurs assistent à la soirée du hoquet.