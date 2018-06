Le «Boogeyman»: de l’enfer à la rédemption

VICTORIA | Dans quelques semaines, Adam Braidwood va monter dans le ring à Shawinigan pour affronter Simon Kean. Il aura sa grosse barbe et sa grosse voix brisée par les coups et la drogue.

Peut-être que les gens qui vont paqueter l’aréna vont le huer. Si vous saviez comment le « Boogeyman » sera heureux sous les projecteurs, vous ne diriez plus un mot. Peut-être même que vous feriez une prière. Pour remercier Odin, le dieu des Vikings.

Vous vous rappelez quand le « Boogeyman » a affronté Éric Martel ? Il vivait dans un équivalent de l’Accueil Bonneau à Victoria, en Colombie-Britannique. Les couloirs sentaient la pisse et les escaliers la merde.

Photo courtoisie, Simon Réné

Et parfois, il trouvait un rat mort dans ses souliers à son réveil. Il n’était plus capable d’endurer cette odeur et cette saleté des pauvres itinérants rendus incontinents par la drogue et l’alcool. Il lui fallait sortir de là, il était en train de devenir fou malgré ses bonnes intentions de rester dans le droit chemin.

Aussi, quand Melanie Lubovac lui a offert ce combat à Québec contre le très bon Éric Martel, il a accepté sur le champ. Même s’il savait que Martel était meilleur que lui.

« Qu’est-ce que tu voulais qu’Éric Martel me fasse ? Il aurait fallu qu’il me tue pour gagner. Des coups de poing dans la face, après tout ce que j’ai vécu, est-ce que je m’en sacre ? Je ne peux plus avoir peur de rien », raconte Adam Braidwood.

C’est le temps de l’entrevue officielle dans le gymnase où il enseigne à Victoria. Il est assis sur un tabouret et il accepte de raconter l’enfer qu’il a vécu. Ce qu’ont été les drogues, l’héroïne, l’oxycodone, la cocaïne, les terrifiantes parties de roulette russe qu’il a jouées deux fois dans sa vie, les années de prison, les semaines au trou, tout nu, hagard, en sevrage dans les odeurs d’une diarrhée provoquée par le manque de drogue.

Entrevue officielle, mais je passerai en tout cinq jours avec le « Boogeyman » à Edmonton, à Victoria, à Parksville et à Surrey chez ses parents. Dans le même Volks, partageant les mêmes salades quand il ne mangeait pas les repas santé préparés par une amie. C’est que le « Boogeyman » n’a pas encore de frigo dans l’appartement qu’il a enfin les moyens de louer.

La blessure de l’enfance

Adam Braidwood n’avait que sept ans quand son père et un voisin ont découvert ses talents de footballeur. Tellement qu’il jouait contre des grands de huit ou neuf ans. Il était doué. Malcommode, mais bon cœur d’enfant. Exactement ce que les monstres qui rodent dans les cours d’école aiment intimider et détruire. Il avait 11 ans quand c’est arrivé.

« Un grand m’a attrapé par-derrière et m’a tenu les mains derrière le dos. Il m’a projeté sur le sol. Je suis tombé sur un bloc de ciment avec une tige de fer pour la construction. J’ai eu la mâchoire et le nez fracturés et mes dents sont restées sur le sol. Je saignais tellement que je ne voyais plus rien. Je me rappelle que j’étais à quatre pattes et que je cherchais mes dents sur le béton. J’étais complètement hors de ce monde », raconte-t-il de sa grosse voix brisée.

Il a passé sept heures à l’hôpital, ses parents le confirmeront. Puis,

12 heures chez un dentiste qui a réussi à lui implanter les dents qu’un de ses amis avait trouvées. L’horreur. Une horreur qui continue de hanter le « Boogeyman ». Il ne veut pas se servir de cette agression comme excuse, mais il est évident, quand on passe cinq jours en sa compagnie, qu’il ne s’est jamais remis de ce drame.

« J’étais déconnecté de la vie. Rendu terriblement timide. J’avais très peur. Et quand les enfants sentent cette peur, ils abusent encore plus. Je me rappelle d’avoir été poursuivi par des grands avec un bâton de baseball... »

Il frémit en parlant. Exactement comme Georges St-Pierre. La même horreur dans les cours d’école. Et les mêmes éléments de fuite et de reconstruction. Sauf que le jeune Adam Braidwood s’est épouvantablement compliqué la vie avant de se donner une chance de vaincre ses démons.

Et c’est un euphémisme, pour ne pas décourager le lecteur sensible.

La grande vedette de Washington State

Il grandit et finit par enfouir au plus profond de lui les blessures d’enfant. Mais le mal était fait. La douleur était encore là, attendant l’occasion.

Adam se reconstruit une personnalité. Il est tellement doué au football qu’il est recruté par Washington State avant même d’avoir complété son cours secondaire. Il va y gagner des championnats et des bagues que son père conserve encore à la maison.

« Je me suis endurci par le sport. J’ai gagné en confiance. J’étais un dur sur le terrain », dit-il.

Puis, il est le tout premier choix au repêchage des Eskimos d’Edmonton. Faut savoir que dans l’Ouest canadien, la LCF est la grosse affaire. Le « Boogeyman » va jouer en compagnie de Steve Charbonneau, qui garde l’image d’un animal quand il parle de Braidwood. Danny Maciosa sera son coach. Dans ses bonnes années. Avant...

« J’ai subi une blessure douloureuse au genou. Le médecin m’a prescrit des médicaments contre la douleur. Je suis devenu accro tout de suite. Je ne m’excuse pas, je n’accuse personne, j’ai décidé moi-même de mentir, de voler, de convaincre les médecins de me prescrire des valiums et surtout le puissant

oxycodone, deux fois plus puissant que la morphine », dit-il. Très vite, il se gèle à l’oxycodone pour endurer la douleur, apaiser son âme ou pour dormir et se charge de cocaïne en se réveillant pour arriver à fonctionner. Il se traîne au terrain des Eskimos dans cet état.

Dans ses pires moments, il aura besoin d’au moins 1000 $ par jour pour payer sa drogue. Quand il ne trouve pas d’oxycodone, il sniffe de l’héroïne.

Il a toujours besoin d’argent. Il vole, il trafique, il devient violent. Se fait arrêter. Et les manchettes sont assassines : De star à monstre... avec sa photo avec les Eskimos et avec la police.

L’enfer des enfers

Il finit par obtenir une libération conditionnelle. Il va en désintox, endure le martyre, mais après un accident de voiture, il a le prétexte idéal pour obtenir de l’oxycodone. La dérape se poursuit. Une nuit, soûl, dopé jusqu’à l’os, il se chicane avec sa blonde de l’époque. Il prend un gun et se met à jouer à la roulette russe. Assis devant elle, halluciné, le canon sur la tempe. Elle meurt de peur. La police arrive et cette fois, pas d’échappatoire.

Photo courtoisie, Simon Réné

« Pendant le procès, on m’a donné la chance de faire un deal. J’ai plaidé coupable à toutes les accusations parce que de toute façon, j’avais fait 100 fois pire que ce dont on m’accusait. Sauf d’avoir agressé mon ex. Je ne suis pas un agresseur de femme et ce qui s’est passé était consensuel. Mais je la comprends d’avoir eu peur. »



La veille de sa sentence, il part sur une baloune carabinée. Toutes les drogues, tout l’alcool qu’il peut avaler. Il se présente à la barre dans un état second. Quand il raconte le moment, c’est comme un film muet tellement les images sont fortes. Il est condamné à cinq ans, huit mois et dix jours.

Il est envoyé au pénitencier. Les gardiens sont en grève. Pas possible d’avoir des médicaments. Il est envoyé au trou.

« Trois semaines en enfer. Les lumières allumées 24 heures par jour avec une diarrhée infecte. Pas de nourriture puisque je ne pouvais manger, incapable de dormir à cause du sevrage. Tout son grand corps tordu par le manque. On ne peut imaginer et on ne veut pas imaginer », dit-il.



Il est renvoyé dans une prison au nord de Vancouver. Il sort, vit chez son frère, retombe. Encore la prison. Se retrouve encore en désintox. Il est désespéré dans ses rares moments de conscience. Mais sa mère vient le voir chaque semaine, sans jamais perdre espoir. Et son père, même s’il ne comprend pas et qu’il est dévasté, l’assure de son soutien.

L’arrivée de Sandra



Il est donc en prison. Il terrorise les gardiens, trafique la dope, se tient avec les mafieux. Mais une jeune officière de 27 ans le regarde. Et elle entrevoit chez ce monstre l’enfant généreux qu’il était. Elle aperçoit la belle intelligence, la bonne éducation, toutes enfouies sous des couches de drogues et de souffrances. Elle lui lance un défi : « Si tu fais tout ce que je te dis, je te sors d’ici. »

Photo Réjean Tremblay



Il ne croit pas une seconde qu’elle puisse avoir confiance en lui. Et juste pour la faire chier et la forcer à se contredire, il entreprend de faire tout ce qu’elle demande. Fini le trafic, finies les bagarres, finies les menaces larvées envers les gardiens.



C’est la seule fois dans toute l’entrevue qu’il va presque rougir. Il va hésiter avant de seulement donner son prénom. Elle s’appelait Sandra.



Vous pouvez imaginer la suite. Il a été libéré sur parole il y a trois ans. Pas de travail, pas d’auto. Dans une belle ville élégante où on est bien élevé. Il vit dans un Accueil Bonneau. Toutes les fois qu’il pose sa candidature pour un emploi, on va vérifier sur Google qui est cet Adam Braidwood. Et bang ! Le nom et la photo sortent. Rien à faire. Il décide de s’appeler Brad sur les formulaires.

Photo Réjean Tremblay

La rédemption



Il se fait écœurer par les flics dans les restaurants. On lui demande de payer et d’évacuer. Quand on est itinérant, on ressemble à un itinérant.



Et puis, il décroche une jobine dans un gym. Quand il en a la chance, il cogne sur le gros sac de sable. On lui confie l’entraînement de plusieurs clients. Le hasard fait que ce sont des policiers. Ils lui font confiance, ne le jugent pas. Comme par miracle, on cesse de le harceler dans la rue.



Il se lève maintenant à cinq heures et va s’entraîner. Puis, il fait sa journée dans la construction à 16 $ de l’heure. Après les déductions, il lui reste 13 $. Un promoteur local le voit à l’entraînement et lui offre un combat. Dans la rue, pas une cenne, soit tu retournes dans la merde, dans la drogue et le crime, soit t’acceptes le combat.

Il aime le feeling et se dit qu’il avait raison, enfant, de vouloir devenir boxeur. Il ne le dit pas, mais il pourrait. Le football, c’était l’idée de son père.

Il entre en contact avec Melanie Lubovac, la promotrice d’Edmonton. Elle lui trouve un combat, mais il ne se sent pas prêt. Retourner à Edmonton, la ville de sa gloire et de sa descente aux enfers. Pas tout de suite.



Après quelques mois, c’est le retour au Shaw Convention.

« Le premier soir, j’ai été accueilli avec des huées. J’ai knocké mon adversaire et après le combat, j’ai reçu quelques applaudissements. Le combat suivant, j’ai eu droit à des applaudissements et des huées. Après le knock-out, au troisième affrontement, je n’ai eu que des applaudissements. J’étais enfin fier de quelque chose, fier de ce que je faisais », dit-il.



Depuis, il a parcouru un long chemin. Il enseigne dans un chic gym de Victoria, il partage un petit appartement avec un coloc, il a recommencé à lire, il cite Nietzsche, il parle d’Odin, le dieu des Vikings, de la religion des grands conquérants nordiques, il parle de son père, de sa mère, il parle de nutrition, d’eau pure, de la mer, du calme... et de cet enfant enfoui en lui qu’il ne veut pas regarder en face.

« Pas tout de suite. Je ne suis plus cet enfant désormais... mais je ne veux pas perdre mon âme de guerrier. Se battre est facile, c’est la vie qui est difficile. »



Il m’a montré la plage de Qualicum, on a pris le ferry pour aller visiter ses parents, on a partagé bouffe et eau fraîche...

– Et si Simon gagnait le combat ?

« S’il est meilleur, s’il gagne, alors je vais reprendre l’entraînement encore plus fort et l’année d’après, je vais aller le battre... »



Mais pour tout le reste, Adam Braidwood veut vivre. Vivre conscient. Pleinement.



De toute façon, il a déjà été mort...