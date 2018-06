Le Canadien prêt à être patient

BUFFALO | Même si certains joueurs sont plus prêts que d’autres de jouer dans la LNH, le directeur général adjoint du Canadien de Montréal Trevor Timmins assure que ce ne sera pas un critère primordial dans la décision du joueur qu’ils sélectionneront avec le troisième choix au total, le 22 juin.

Timmins a répété, samedi, dans le cadre du Combine de la LNH, que le Tricolore s’engageait à sélectionner le meilleur joueur disponible. Pas celui qui pourra jouer plus rapidement dans la LNH ni celui qui comblerait un besoin évident dans l’alignement.

Si le joueur en question remplit ces deux critères, tant mieux. Pourvu qu’il soit le meilleur joueur disponible aux yeux du personnel de recrutement.

« On dit dans le milieu que le repêchage n’est pas un sprint, mais un marathon. Il y aura toujours des surprises, mais un petit pourcentage de ces joueurs évolueront dans la LNH la saison prochaine.

« Ce qui est le plus important pour nous, c’est ce que les joueurs qu’on repêche feront, pas juste l’an prochain, mais dans les années à venir, une fois qu’ils sont à pleine maturité et prêts à aider le Canadien de Montréal. On ne cherche pas une solution rapide. On veut un joueur qui va aider cette franchise à devenir un club aspirant à la coupe Stanley, année après année. »

Ajouter des morceaux

En plus de la troisième sélection, le Canadien choisira aux 35e, 38e, 56e et 61e rangs de la deuxième ronde.

Sans vouloir acquiescer à la question d’un collègue lui demandant s’il jugeait ce repêchage crucial pour le futur du département de recrutement du Tricolore, Timmins a tout de même avoué qu’il s’agira pour l’organisation d’un moyen d’ajouter de la profondeur.

La dernière fois que le Tricolore a profité d’autant de marge de manœuvre dans les deux premières rondes, c’était en 2013, lorsque l’équipe avait choisi Zachary Fucale, Jacob De la Rose et Artturi Lehkonen au deuxième tour, après avoir fait de Michael McCarron leur sélection de première ronde.

Au final, un seul de ces quatre joueurs, Lehkonen, semble avoir le potentiel de devenir un joueur important de l’organisation. Ce repêchage, pour Timmins, est d’ailleurs l’exemple parfait que le hockey a changé depuis.

« À cette époque, les équipes cherchaient à ajouter des joueurs à gros gabarit et avec des habiletés. Aujourd’hui, quel joueur a le plus de potentiel ? Lehkonen. Pourtant, il avait été notre dernier choix de deuxième ronde. Aujourd’hui, le gabarit n’est plus un problème, même à l’arrière. Qui aurait pu prédire que Victor Mete jouerait à 19 ans dans la LNH quand on l’a repêché ? Pas moi. »

Bien connaître les joueurs

Le CH a d’ailleurs opté pour une nouvelle technique cette année afin de connaître le mieux possible les joueurs admissibles.

Avec l’aide du psychologue, le Dr David Scott, ils ont développé des questionnaires faits sur mesure pour chaque joueur, permettant d’avoir un profil personnalisé de chacun des hockeyeurs rencontrés lors des entrevues.

De plus, l’organisation a invité 28 joueurs à participer à son camp d’évaluation privé, à Montréal, le 7 juin.

De ce nombre, quelques joueurs admissibles au repêchage y seront ainsi que d’autres, surtout du Québec, qui pourraient intéresser le Tricolore en tant qu’agents libres. L’équipe mettra ensuite le cap sur Stockholm pour faire de même avec 16 joueurs européens.

« Si on repêche des joueurs qu’on n’a pas interviewés ou dont on n’a pas les résultats de tests physiques et qu’on se rend compte après le repêchage qu’ils ont, par exemple, des problèmes de cœur, on aura gaspillé un choix et l’opportunité d’ajouter un élément à notre organisation », a mentionné Timmins pour expliquer la tenue de ces deux camps d’évaluation supplémentaires.

Kotkaniemi aimerait jouer à Montréal

Photo Agence QMI, Mark Webster

Jesperi Kotkaniemi a un avantage non négligeable à l’approche du repêchage de la LNH puisqu’il évolue au centre dans une cuvée où les pivots ne seront vraisemblablement pas très populaires dans le top-10. Le Finlandais a d’ailleurs un message pour le Canadien de Montréal, si ces derniers décident de repêcher un centre en première ronde : « J’espère que ce sera moi ! »

Kotkaniemi fait partie des joueurs donc la cote a le plus augmenté au cours des derniers mois.

Considéré comme un espoir de milieu de première ronde pendant la majorité de la saison, voilà que son nom commence à circuler beaucoup plus comme un potentiel choix parmi les dix premiers.

Certains prétendent même qu’il serait la solution, pour le Tricolore, au troisième rang, puisqu’il a le potentiel de devenir un centre numéro un dans la LNH.

D’ailleurs, en plus de la traditionnelle entrevue pendant la semaine d’évaluation, Kotkaniemi a été invité par le Canadien, et deux autres équipes, à un souper afin d’en connaître davantage sur lui.

« Ç’a bien été, ce sont des bons gars ! » a-t-il mentionné avec le sourire.

Centre polyvalent

Les recruteurs décrivent le pivot finlandais comme un joueur efficace dans les deux sens de la patinoire.

Au cours des deux dernières saisons, toutefois, il a été utilisé majoritairement à l’aile. Étant l’un des plus jeunes joueurs admissibles cette année au repêchage – il aura 18 ans le 6 juillet – il a dû laisser sa place de centre à des joueurs plus vieux.

L’an dernier, avec l’Assat Pori en Liiga finlandaise, il était évidemment le plus jeune joueur de sa formation, tout comme la saison précédente, avec le programme des moins de 20 ans de Pori.

Malgré tout, il assure être plus à l’aise à la position de centre.

« J’ai joué au centre toute ma vie avant les deux dernières saisons. Les deux options me conviennent, mais je vais toujours être un centre », assure-t-il.

Une autre année en Finlande

Il y a toutefois une marge entre jouer au centre en Finlande et dans la LNH. À moins qu’il se taille une place dans le circuit Bettman la saison prochaine, Kotkaniemi retournera à Pori, où il devrait jouer un rôle important.

Pour lui, le plus important sera d’ajouter de la masse à ses 6 pi 2 po et 181 lb.

Peut-être que les trois côtes de bœuf englouties sur le bras d’équipes de la LNH cette semaine l’auront aidé à ce chapitre...