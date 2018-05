«Le moment le plus tripant de ma carrière» –Patrick Groulx

En mai 2003 arrivait sur les ondes de MusiquePlus une émission déjantée qui allait connaître un grand succès: Le Groulx Luxe – C’est n’importe quoi. Animée par Patrick Groulx, l’émission offrait à l’humoriste un terrain de jeu avec lequel il allait grandement s’amuser durant deux saisons. Quinze ans plus tard, Le Journal revient sur cette aventure avec le principal intéressé.

Demandez à Patrick Groulx de vous parler du Groulx Luxe et l’humoriste se lancera avec plaisir dans une série d’anecdotes hilarantes. Connaissant une très belle carrière aujourd’hui, Patrick Groulx mentionne sans hésiter que cette émission a été très marquante pour son parcours.

« MusiquePlus, ç’a été super important dans ma vie, dit-il. Je ne sais pas quel genre de carrière j’aurais eu sans ça. »

L’année 2003 restera mémorable pour le Franco-Ontarien, puisque c’est à ce moment-là qu’il a lancé son premier spectacle solo officiel. Quelques années plus tôt, le comique avait été de l’émission radiophonique C’t’encore drôle, sur les ondes de CKMF (l’ancien Énergie). Son nom commençait à circuler un peu partout.

Mais c’est avec Le Groulx Luxe que tout a changé. En entrevue avec Le Journal, Patrick Groulx indique que cette émission-là est arrivée à la suite de sa participation à Drôle de VJ. «MusiquePlus avait fait une série d’environ dix épisodes de Drôle de VJ, dit-il. Chaque émission d’une heure était animée par un humoriste différent. J’avais eu mon heure, Louis-José (Houde) aussi. »

Sans censure

C’est après ce passage en ondes que Patrick Groulx a proposé à la station de faire une émission « sur n’importe quoi ». « Je faisais beaucoup d’absurde au début de ma carrière. Je voulais faire de la télé autrement. J’avais imaginé une espèce d’émission où on allait chercher notre cœur d’enfant en ayant la liberté de faire ce qu’on veut. Même s’ils ne comprenaient pas trop mon « n’importe quoi », les gens de MusiquePlus ont rapidement embarqué et m’ont demandé quand est-ce que je voulais commencer. Je suis sorti de cette rencontre-là en gambadant. »

Avec le réalisateur Rafaël Ouellet (« il a été indispensable au show ») et son acolyte Jean Fournier (« il n’avait peur de rien »), Patrick Groulx a fait la pluie et le beau temps durant deux saisons très populaires. « Notre plus grosse cote d’écoute a été de 480 000 personnes, je crois. C’était énorme pour une chaîne spécialisée. »

Mal à l’aise

Dans Le Groulx Luxe, Patrick Groulx faisait vraiment « n’importe quoi ». L’humoriste pouvait aller jouer des tours dans des restaurants avec des caméras cachées, faire une transformation extrême à un itinérant ou tourner une émission spéciale dans les bois.

« Les gens pensent que je suis un joueur de tours naturel, mais pas vraiment. J’étais souvent mal à l’aise. Je n’aime pas ça déranger. »

Il raconte notamment la série de sketchs appelés «Combien de temps ça prend avant qu’il se fâche?». « J’étais allé dans un restaurant apportez votre vin et j’étais entré avec un bac de plastique et des raisins. J’avais enlevé mes bas et j’avais commencé à faire mon vin dans le resto en écrasant les raisins. Je raconte ça aujourd’hui et je suis gêné! »

Parmi ses moments les plus marquants, il nomme la marche Montréal-Québec qu’il a faite avec ses comparses en une semaine. « On était partis sur un coup de tête. Il y a un ou deux patrons à MusiquePlus qui n’étaient pas contents. Mais pendant la marche, on faisait entre 20 et 30 entrevues par jour. Y’a plein de médias qui parlaient de MusiquePlus, donc les patrons ont fini par dire que c’était une bonne idée! »

Patrick Groulx ne croit pas avoir été censuré une seule fois pour ses sketchs. « La productrice, Paola Simonetto, mettait l’émission en ondes sans même la regarder! Elle nous faisait confiance. Pour moi, c’est le moment le plus trippant de ma carrière. »

Travailler pour des pinottes

Après deux saisons, Patrick Groulx et Rafaël Ouellet ne pouvaient pas aller plus loin dans leurs idées de sketchs, mentionne l’humoriste. « J’étais tanné de travailler pour des pinottes. Mais d’un autre côté, le fait de ne pas avoir de ressources et d’argent, ça nous avait forcés à nous creuser les méninges. »

Âgé de 44 ans, Patrick Groulx ne retournerait plus dans une aventure comme Le Groulx Luxe aujourd'hui. « J’ai une fille de 11 ans et demi et un garçon de 10 ans. Je ne me verrais pas faire le même genre d’affaire qu’à 28 ou 29 ans. Rafaël et moi, on est super contents d’avoir fait ce projet-là. Quand ça s’est terminé, on était tristes, mais on l’a facilement accepté. »

Les amateurs du Groulx Luxe seront heureux d’apprendre que Patrick Groulx a mis en ligne la grande majorité des sketchs de l’émission sur son compte YouTube. Le lien se trouve sur son site patrickgroulx.com.