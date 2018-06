Le week-end culturel de Martin Héroux

Quel est le livre que vous avez particulièrement aimé récemment ?

Je suis à terminer la lecture du récit autobiographique de l’auteur, dramaturge et cinéaste québécois Jacques Godbout, De l’avantage d’être né. C’est un livre très intéressant. D’ailleurs, il s’agit de quelqu’un que j’ai toujours aimé. Principalement, pour le regard particulier qu’il pose sur la société. J’aime bien apprendre à travers une biographie. En plus de retracer le parcours d’un artiste, ce livre évoque également l’évolution du Québec d’hier à aujourd’hui.

Quel est le film qui vous interpelle ?

J’ai très hâte de voir le film, L’Homme qui tua Don Quichotte, du réalisateur Terry Gilliam, qui a clôturé le Festival de Cannes. Un projet qui a mis une vingtaine d’années à voir le jour. J’ai vu la bande-annonce et ça m’a semblé extraordinairement bon. Ça m’interpelle particulièrement, d’autant plus que je fais de la peinture et que mon sujet de prédilection est justement Don Quichotte. Par ailleurs, j’ai beaucoup apprécié le film Les affamés de Robin Aubert.

Quel est le spectacle à voir ?

Il ne faut pas manquer l’adaptation québécoise de la pièce Laurel et Hardy qui sera présentée à compter du mois d’août au Théâtre Hector-Charland. C’est un très gros spectacle avec une grosse distribution sur ce duo comique. On sera témoin de leur ascension artistique ainsi que de leur vie personnelle, car il s’agissait de deux grands amis. André Robitaille et Louis Champagne interpréteront Laurel et Hardy.

Quelle est l’exposition qui suscite votre intérêt en ce moment ?

Je compte aller voir l’exposition Face-à-face, d’hier à aujourd’hui sur l’œuvre de Picasso qui se tient présentement au Musée des beaux-arts de Montréal. J’ai vu, il y a quelques années, le musée Picasso à Paris et ça m’a fasciné. J’aime voir ses œuvres. Il a une façon particulière de déconstruire les choses. Dans l’exposition à Montréal, on mettra également en valeur les artistes d’Amérique et d’Afrique qui ont influencé Picasso. On a jusqu’au 16 septembre pour y aller.

Quelle est votre coup de cœur télé en ce moment ?

J’aime bien regarder la série Filles de moto, diffusée sur Unis TV. C’est super intéressant de voir une gang de filles qui sont passionnées de moto et qui voyagent d’un endroit à l’autre. Étant moi-même un amateur de moto, je trouve l’idée originale d’avoir choisi des femmes pour démystifier un univers souvent associé à la gent masculine. On n’y parle pas tant de moto, mais plutôt de cet univers. Il est aussi question des rencontres que l’on peut y faire et, bien évidemment, de divers road trips.

ON SUIT Martin Héroux