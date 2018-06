Mode de stars: manches fantaisistes

Les manches volumineuses ont la cote et feront le bonheur de celles qui cherchent à couvrir leurs bras. Et ce ne sont pas les options qui manquent avec les manches ballon, cloche, évasées et gigot qui viennent ajouter une touche de fantaisie aux blouses, aux robes, aux combinaisons et aux tuniques des beaux jours. À la vue de Paris Jackson en Zac Posen et Katharine McPhee en Johanna Ortiz, on pense aux looks bohèmes, mais sachez que la tendance se fait aussi conceptuelle, élégante, romantique et joyeuse. Elles agrémentent les tenues de soirée, mais aussi les robes pour le bureau et les looks week-end.

Photo AFP

Photo WENN.com

Photo WENN.com

Rita Ora adopte une version conceptuelle du courant dans cette création structurée de Vera Wang.

Photo AFP

Prada a travaillé les volumes en asymétrie pour la robe dorée d’Amanda Seyfried. Photo AFP

Les petites manches de la robe Atelier Prabal Gurung que portait Diane Kruger rappelaient les bouillons de la traîne. Photo AFP Photo WENN.com

La maison Givenchy a revu la robe cache-cœur avec des manches froufrous. Les rayures bleues et rouges dessinent une silhouette sablier à Cate Blanchett. Sandra Oh a préféré la poésie de l’organza et des plumes de cette création de Simone Rocha. Photo AFP Photo AFP