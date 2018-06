Impact: nouveau départ

La dernière semaine a une fois de plus été mouvementée dans le camp de l’Impact avec une colère de Rémi Garde et des joueurs qui en apostrophent d’autres, mais on semble avoir assaini l’air avant le duel contre le Dynamo de Houston, ce soir.

« Il y a eu des incidents qui semblaient négatifs, mais c’était réellement positif parce que du moment que les joueurs prennent la décision de faire ce qu’il faut pour aller de l’avant, c’est une bonne chose. C’est un peu comme dans une famille », a soutenu Daniel Lovitz.

Rémi Garde n’a pas détesté voir des joueurs prendre les choses en main afin d’interpeller certains coéquipiers à l’entraînement.

« Dans un groupe, quand on fait de la compétition, il y a des moments où il faut se prendre en main. Je suis là pour que les choses se passent bien, sans aller jusqu’à l’autogestion par les joueurs. »

Liberté

L’Impact a été blanchi lors des 382 dernières minutes et n’a pas marqué à ses quatre derniers matchs. Il affiche la pire moyenne de points par match et se retrouve au dernier rang de l’Association Est, sur un pied d’égalité avec D.C. United.

« Ce n’est pas la meilleure situation et nous en sommes conscients, mais ça nous donne une certaine liberté dans notre façon d’approcher le match », estime Daniel Lovitz.

« La température du groupe est très bonne en ce sens qu’on veut se décontracter et se libérer de la pression en se concentrant sur le plaisir de jouer. »

Selon le défenseur, l’équipe se retrouve maintenant dans le rôle du négligé, ce qui n’est pas une mauvaise situation.

« On a encore quelque chose à perdre, mais de façon générale, on a l’impression d’être les négligés et nous voulons remonter à la surface, et une bonne façon de le faire est de se libérer mentalement. »

Nervosité

Lors du match au Minnesota, il y a une semaine, l’Impact a disputé une bonne première demie avant de s’affaisser à la suite du premier but des locaux, une situation que Rémi Garde explique simplement.

« Il y a beaucoup de frustration qui naît d’erreurs individuelles qui viennent plomber un collectif qui, pour le moment, n’est peut-être pas suffisamment solide pour supporter ces petites erreurs, donc ça devient fragile, ça engendre de la nervosité et de la frustration. »

Il est donc impératif pour l’entraîneur-chef que son équipe connaisse un bon début de match.

« Il faudra bien démarrer parce que dans une telle période, il y a beaucoup de frustration et de nervosité, et quand on est trop nerveux et trop frustré pour bien jouer au foot, pour être relâché [...] à la moindre de chose qui ne se passe pas bien, ça va être compliqué.

« Il va falloir faire un gros match, mais on ne va pas tout réussir. J’accepte qu’on ne réussisse pas tout. Simplement, il faut qu’on soit sûr que tout le monde est capable de donner 100 % de ce qu’il peut donner à ce moment. »

Reconquérir les partisans

Lors des deux derniers matchs au Stade Saputo, les partisans ont été très nombreux à siffler l’équipe en fin de match et il y a un effort de séduction qui devra être déployé.

« On est les premiers déçus d’avoir tous ces résultats négatifs parce qu’on est les premiers concernés », admet Saphir Taïder.

Daniel Lovitz croit qu’il y a un moyen assez facile de reconquérir les partisans.

« Marquer, je crois, ça serait assez cool. Sérieusement, nous devons démontrer un sentiment d’urgence afin qu’ils comprennent que nous ne sommes pas contents de ce qui se passe. »

Place à la meilleure attaque de la ligue