Olivier Drolet et sa conjointe Valérie Tremblay ne font pas les choses à moitié. Bien qu’ils doivent subvenir aux besoins de quatre enfants, ils ont quitté des emplois stables pour fonder leur entreprise spécialisée dans la distribution de fruits et légumes dans les garderies.

Olivier Drolet aurait pu passer sa vie derrière le volant comme chauffeur d’autobus au Réseau de transport de la Capitale, à Québec. Avec 10 ans d’ancienneté, il touchait un salaire variant entre 60 000 $ et 80 000 $, car il était aussi formateur.

« Au début, ça se voulait un sideline. On pensait vendre des fruits et légumes coupés à des amis, à des voisins. On ne pensait pas que notre entreprise aurait un impact aussi instantané », a affirmé Valérie Tremblay.

Après quelques mois, elle a quitté son emploi de gestionnaire dans une agence de placement en soins infirmiers pour se consacrer à temps plein à leur première entreprise Tout Prêt à domicile dont la vocation est de distribuer des fruits et légumes qu’elle achète de Tout Prêt.

« C’est génial d’avoir des légumes et des fruits coupés prêts à manger dans le frigo. On achète un ananas et il pourrit sur le comptoir parce que personne ne le coupe. En 2015, on a décidé de partir Tout prêt à domicile puisque Tout Prêt ne vend qu’à de grands distributeurs », a expliqué M. Drolet.

De fil en aiguille, le couple a créé une deuxième entreprise, en 2017, Québec, Fruits & Légumes qui s’adresse aux garderies en milieux institutionnel et familial.

« Les activités ont explosé. On se concentre maintenant sur le marché commercial avec Québec, Fruits & Légumes », ajoute-t-il.

Faire le grand saut

Le couple n’avait jamais envisagé de travailler ensemble jusqu’à ce que M. Drolet décide de renoncer à un emploi stable, un fonds de pension, quatre semaines de vacances payées, 16 jours fériés et 40 heures de maladie.

« Je ne voulais pas arriver à 55 ans et me dire que j’avais passé à côté d’une belle opportunité. Je peux vivre avec des erreurs, mais pas avec des regrets. Dans le contexte du plein emploi à Québec, je me disais que je ne serais pas mal pris si jamais ça ne fonctionnait pas », a poursuivi M. Drolet.

Prévisions dans 15 ans

Le chiffre d’affaires de Québec, Fruits & Légumes est en progression constante. Si la tendance se maintient, les entrepreneurs envisagent de conclure l’année avec un chiffre d’affaires de 700 000 $.

Pour l’instant, M. Drolet et Mme Tremblay sont les deux seuls « employés ». M. Drolet fait les livraisons.

« En fait, notre revenu s’apparente davantage à celui du seuil de la pauvreté. C’est sûr que l’on a des allocations familiales qui nous aident beaucoup », lance mi-figue mi-raisin M. Drolet.

Les jeunes entrepreneurs veulent atteindre 1,5 M$ de chiffre d’affaires en 2019. Ils se voient dans 15 ans à la tête d’une entreprise de 80 employés avec un chiffre d’affaires annuel de 50 M$.

PARCOURS

Olivier Drolet

Diplômé comme technicien de son

Animateur et DJ

Chauffeur d’autobus au Réseau de transport de la Capitale, à Québec

Valérie Tremblay

Formation en radio, télévision

Formation en secrétariat

Gestionnaire pour les agences de placement Medic-Or et Orientation Santé

UNE DE NOS MEILLEURES DÉCISIONS

« Se concentrer à développer des services dédiés à un secteur d’activités ciblé pour mieux répondre à ses besoins. »

UNE DE NOS PIRES DÉCISIONS

« Prendre des décisions matérielles et financières trop hâtivement par rapport aux besoins réels. »