Que peut-on espérer de la société de demain ?

Comme tout le monde, vous aurez remarqué que notre société québécoise a beaucoup évolué entre le milieu du 20e siècle et le quasiment quart du 21e siècle. Jadis, personne ne donnait son avis sur rien, et peu à peu avec la nationalisation de l’électricité et la volonté de certains politiciens de nous bâtir un Québec pour les Québécois, nous nous sommes déniaisés et nous avons pris la parole. Il faut dire que la fameuse Révolution tranquille a participé à cette évolution.

Les grands thèmes qui faisaient frémir le monde dans les années 1980 : homosexualité, SIDA et suicide, nous sont peu à peu devenus plus familiers et ont permis à des familles de se raccorder. On a banni le tabac des lieux publics et mis des balises à l’alcool au volant, de sorte que les gens sont de plus en plus conscients des dangers pour la santé individuelle et le bien public. Par contre, cette évolution sociale a fait sortir les gens de nos églises au point où on songe à les vendre pour en faire des condos ou des entreprises.

Et c’est là que je voulais en venir­­­. Est-ce que l’évolution n’a pas ses limites ? Regardez ce qui arrive avec Facebook avec le vol de données personnelles, au point où même M. Zuckerberg ne sait plus comment s’en sortir. Moi, j’ai 90 ans et il m’en reste pas mal moins à vivre en avant que ce que j’ai derrière moi. Moi, je pense à nos jeunes qui ont le nez collé sur leur tablette ou leur téléphone intelligent et qui ne voient pas passer la parade. Où vont-ils se retrouver dans 10 ou 20 ans ? Qu’est-ce qu’on leur aura passé sous le nez sans qu’ils s’en rendent compte ? Ça fait peur, Louise.

Vous êtes plus jeune que moi et on dirait que ça n’inquiète pas les gens de votre génération. Qu’on accepte ce qui était autrefois inacceptable, je peux comprendre. Mais qu’on en soit rendu à un tel niveau d’insouciance quant à ce qui se passe dans le monde et la catastrophe vers laquelle on s’en va, ça me sidère.

Lionel, un vieux qui voudrait protéger les jeunes

On ne protège jamais personne contre son gré, Lionel. Pouviez-vous juste imaginer dans votre jeunesse que tous les enfants à partir de l’âge de 2 ans pourraient se servir d’une tablette quasiment mieux que leurs parents ? Des erreurs­­­, tout le monde en fait, et ils vont en faire aussi. Mais ne pensez-

vous pas qu’à la vitesse où les nouvelles font le tour du monde, les jeunes de demain seront mieux équipés que nous pour faire face aux changements ? Tous les changements ne seront pas bénéfiques. Mais qui sait si les moyens de remédier aux erreurs ne seront pas plus rapides à mettre en place. Moi, je suis optimiste.