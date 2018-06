Récipiendaire du Prix Femina pour La Serpe, l’écrivain français Philippe Jaenada entraîne les lecteurs dans une formidable enquête en reconstituant, avec une patience infinie, le puzzle d’un triple assassinat commis en 1941. Il s’est plongé dans les archives et, en relevant les moindres indices, fournit des clefs supplémentaires pour résoudre l’énigme.

Le soir du 24 octobre 1941, quatre personnes sont présentes au château d’Escoire, près de Périgueux. Au matin, Henri Girard, 27 ans, trouve les corps sans vie de son père, de sa tante et de la bonne, assassinés à coups de serpe.

Comme personne n’a pu entrer ni sortir de la demeure, la police désigne Henri comme le meurtrier et on le jette en prison, malgré ses protestations d’innocence. Il y croupit pendant 19 mois, avant d’être acquitté au terme d’un long procès.

Henri s’exile en Amérique latine et revient en France en 1950 avec un manuscrit, Le salaire de la peur, publié sous le pseudonyme de Georges Arnaud. Le roman connaît un énorme succès ; il est adapté à l’écran, et Yves Montand et Charles Vanel y tiennent les rôles principaux.

Philippe Jaenada est allé à la rencontre d’une énigme vieille de 75 ans, en replongeant dans cette histoire, à la suggestion d’un ami qui se trouve être aussi le petit-fils d’Henri.

Un ami l’invite à chercher

« Le père d’un ami de mon fils à la maternelle, il y a 15 ans, m’a dit qu’il fallait absolument que j’écrive un livre sur son grand-père, qui a eu une vie incroyable, romanesque, qui a été richissime, clochard, qui a mené toute sa vie des combats et qui a écrit Le salaire de la peur », explique Philippe Jaenada.

« Je lui disais que c’était trop vaste. En fait, il m’a dit, au bout de 10 ans, “Je ne sais pas si je te l’ai dit, mais aujourd’hui encore, 30 ans après sa mort, tout le monde pense que mon grand-père a assassiné sa famille à coups de serpe pour hériter de la fortune familiale.” C’est par ce fait divers que j’ai trouvé mon sujet. C’est vraiment une énigme à la Agatha Christie. »

Il a ensuite débordé sur la vie de cet homme et la période pendant laquelle l’histoire s’est passée : l’Occupation. « Un fait divers, souvent, c’est de la barbarie pure. Henri Girard/Georges Arnaud, toute sa vie, a été considéré comme un sale type, provocateur, cynique, imprévisible, violent, incompréhensible. Mais si on l’éclaire à la lumière de cette chose horrible qui est arrivée dans sa famille, ça explique beaucoup de choses. »

« L’énigme n’a pas été résolue, et Henri a été acquitté deux ans plus tard. Tout le monde a la conviction qu’on a acquitté un coupable, qu’une erreur judiciaire terrible s’est produite. »

Les archives

Philippe Jaenada a fouillé dans les archives et passé du temps dans cette région située à 500 km de Paris. Il a été le premier à pouvoir consulter les archives, scellées depuis 1943, en Dordogne.

« J’ai fait des photos de toutes les pages du dossier et pendant des semaines, j’ai tout étudié dans les moindres détails. J’espérais trouver des petites choses qui avaient échappé aux gendarmes et aux magistrats de l’époque. Et je crois bien que j’ai trouvé. »

► Philippe Jaenada a publié plusieurs romans chez Julliard, dont Le chameau sauvage, adapté au cinéma sous le titre À + Pollux.

► Il est récipiendaire du prix Femina pour La Serpe.