Sécurité au G7: la coordination des forces sera importante

À quelques jours du sommet du G7, un expert sur les questions de terrorisme soutient qu’il faudra maintenant s’attaquer à l’ajustement et à la coordination des forces pour que la sécurité soit assurée avec réussite.

Responsable de la sécurité au sommet du G8 en France en 2003, Éric Buchlin a rappelé que depuis plus d’un an, le Groupe intégré de la sécurité (GIS) a été mis en place pour planifier et assurer les opérations de sécurité durant le sommet du G7, aussi bien à Québec qu’à La Malbaie.

Selon lui, à moins d’une semaine de l’événement, il ne reste que quelques sujets sur lesquels il faudra se concentrer. Au premier rang des préoccupations, il y a celle de l’ajustement de toutes les forces de sécurité en place.

Le GIS est composé de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de la Sûreté du Québec (SQ), du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), de la Sécurité publique de Saguenay et des Forces armées canadiennes, notamment.

«Il va falloir faire des ajustements entre tout ce qui a été prévu sur le papier et maintenant que toutes les unités sont sur le terrain», a-t-il expliqué.

Éric Buchlin a aussi évoqué le travail de veille de renseignement. «Il faut aller trouver les différents renseignements qui pourraient être utiles aussi bien au niveau des attentats que des manifestations. Voir un peu qui va venir, combien de personnes, etc.»

L’enjeu de la coordination des forces sera aussi important, selon l’expert, puisqu’il faudra établir à l’avance qui va intervenir devant telle situation.

Il a tout de même rappelé que le Canada a déjà eu à accueillir de tels événements et que le GIS était sans doute prêt.

«Il va falloir intégrer les demandes spécifiques des services de sécurité des différents chefs d’État, qui sont déjà venus faire des reconnaissances [sur le terrain], mais qui ont maintenant des demandes», a-t-il ajouté.

M. Buchlin a souligné que certains services de sécurité pourraient avoir, par exemple, de nouvelles menaces qu’il faudra prendre en compte.

Il a illustré son propos par une anecdote survenue lors du sommet qui s’est tenu à Évian-les-Bains. «Au dernier moment, on a vu apparaître des choses qui n’étaient pas prévues», s’est-il souvenu. Des bateaux sombres avaient soudainement apparu sur le lac Léman et personne ne savait d’où ils venaient. «Il s’est avéré que c’était la sécurité d’un pays étranger», a-t-il ajouté.

À Québec, un des lieux névralgiques pour le sommet, les signes de préparation sont de plus en plus visibles. Des blocs de béton sont apparus devant des entrées du Centre des congrès. Plusieurs bouches d’égout ont été soudées près de l’Assemblée nationale, notamment, tout comme à La Malbaie, en vue des manifestations entourant le sommet.