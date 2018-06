Très enthousiaste face au succès de son premier livre, Cours Toutoune, vendu à plus de 20 000 exemplaires, l’humoriste Geneviève Gagnon propose 52 chroniques humoristiques pour offrir encore plus de conseils et de soutien à ses lectrices dans son deuxième opus, Cours Toutoune 2, Aime-toi, un pas à la fois.

Énergique, drôle, pleine de bon sens, Geneviève Gagnon est toute une motivatrice. Avec elle, pas question de rester sur son divan : il faut bouger, s’accepter, s’aimer, et se prendre en main. Dans son nouveau livre, elle aborde des thèmes comme l’acceptation de soi, le pouvoir des pensées, et même la séduction !

« C’était pas mon but d’inspirer le monde, moi, dans la vie. Mais c’est rendu que j’ai un rôle un jouer ! Je vais rester moi-même et dire ce que je pense : c’est ce qui a été payant, à date ! », s’exclame Geneviève, en entrevue.

Elle a opté pour une méthode qui lui correspond : s’exprimer de manière directe, claire, avec humour. « Il n’y a pas de dentelle dans ce que je dis, c’est direct : t’es pas contente ? Prends-toi en main. T’es pas heureuse ? Fais de quoi. Attends pas après les autres. Je n’ai rien inventé ! »

Geneviève, dans son deuxième livre, propose aux gens d’aller un petit peu plus loin... lorsqu’une baisse de motivation apparaît. « Là, oups, t’es retournée sur ton divan... Ce que je dis, c’est : t’aimes-tu assez pour prendre soin de toi ? Je pense que tu en vaux la peine. Et si tu penses que tu n’en vaux pas la peine, explique-moi pourquoi. »

Ses trucs

Elle propose des trucs. « Essaie de te regarder différemment. Change ta façon de penser. Dis merci quand le monde te dit que tu es belle. Il ne faut pas avoir peur d’être fière. »

Elle est consciente que le temps passe et laisse ses marques, inévitablement. « Oui, ton corps va changer en vieillissant. Oui, notre peau ramollit. Mais il faut l’accepter et vivre avec. On n’a pas le choix. »

Elle pense que la journée où quelqu’un commence à se sentir bien, les impacts se font sentir dans toutes les sphères de sa vie. « C’est d’une puissance incroyable, de bouger, de sortir prendre l’air 30 minutes par jour. »

Geneviève Gagnon dit qu’elle s’accepte telle qu’elle est, qu’elle porte son regard sur autre chose. « Je ne suis pas juste un paquet d’os, de la peau, du gras. Je suis autre chose. J’ai compris ça. »

Bouger plus

Elle a intégré ses activités de mise en forme dans sa journée. « J’ai un chien. Je le sors. Je marche, je trotte, je cours, je le sors, et je reviens. C’est tout. C’est pas bien compliqué. » Elle dit que bouger fait partie de sa vie depuis toujours. « L’été, je joue au tennis, je fais des tournois de volleyball et de badminton avec la famille. On bouge. »

Elle a modifié quelque peu ses habitudes alimentaires. « J’ai intégré les noix, je mange des œufs, je prends de l’huile de coco, je mange des bons légumes. Je veux tellement bien vieillir : je veux que mon corps reste sain, que mon esprit reste sain, que les articulations restent saines. Je ne veux pas être fragile des hanches et des genoux. »

Dans son livre, elle partage ses expériences, donne son opinion, partage des témoignages des gens qu’elle a rencontrés. « Des fois, tu as dit la bonne phrase au bon moment dans la vie de quelqu’un et ça change toute sa façon de penser. »

Photo courtoisie

En bref