Un film au Château

Bélanger et Saint-Denis

Nous voilà un jour d’avril 1936, coin Bélanger et Saint-Denis, à la lisière du quartier Saint-Édouard, comme on l’appelait auparavant. La paroisse, située coin Beaubien et Saint-Denis, est ainsi baptisée en l’honneur de Charles-Édouard Fabre, 3e archevêque de Montréal et fils de l’ancien maire Édouard-Raymond Fabre. Ce nom de famille rappelle aussi le nom d’une rue et d’une station de métro du secteur. Une fois que le lotissement est structuré par la société immobilière Boulevard Saint-Denis, les résidents, des gens de métiers comme des plombiers, maçons ou menuisiers, s’établissent sur les rues avoisinantes dès 1895 et bâtissent eux-mêmes leurs maisons en s’entraidant les uns les autres. Le quartier lui-même est créé en 1921. C’est l’époque où le développement des transports, le tramway, notamment, permet l’expansion de banlieues sur l’île, là où on trouvait surtout des terres agricoles.

Le cinéma Château

Comme beaucoup d’autres cinémas en ville, le Château tire son épingle du jeu avec des programmations de films populaires, le plus souvent américains, mais aussi des spectacles de vaudeville et de théâtre léger. Il est construit en 1931 et conçu par René Charbonneau, à qui on doit aussi le théâtre Outremont. À l’origine, sa capacité est remarquable pour un cinéma de quartier : il compte 1300 places, aujourd’hui divisées en deux salles. Le lieu nous donne l’occasion de dire quelques mots sur les débuts de la communauté syrienne, puisque ce sont des membres de cette communauté qui exploitent le cinéma à cette époque : les Lawand et les Tabah. Entre 1900 et 1940, près de 10 000 personnes arrivent du territoire syrien ou libanais. Ils administrent une compagnie nommée Confederation Amusement Limited, reprise à la fin des années 1930 par la société torontoise Famous Players.

Beauté de quartier

Le cinéma Château est encore présent sur le coin de la rue Bélanger. Il est un point de repère bien connu, grâce à son architecture remarquable. Les bas-reliefs et les vitraux colorés de sa façade attirent toujours le regard. Cependant, ils ne sont pas les seuls charmes de ce bâtiment, dont l’intérieur, moins connu, est l’œuvre du célèbre décorateur Emmanuel Briffa, à qui on doit la plupart des décors de salles de cette époque. Briffa est né en 1875, sur l’île de Malte. Il étudie à Rome et devient décorateur de théâtre, un métier où il montre une capacité à s’inspirer de plusieurs styles différents : du baroque à l’art nouveau. Il exerce son métier à Malte et en Italie avant d’immigrer aux États-Unis et de s’établir à Montréal en 1924 de manière définitive. Plus de 150 théâtres en Amérique du Nord portent sa griffe. Chez nous, on peut encore admirer son œuvre dans les théâtres Rialto et Outremont, entre autres. Curiosité : son monument funéraire, sur le mont Royal, est une copie de la Pietà, de Michel-Ange.