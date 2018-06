Un Godbout indigeste

Dans le petit milieu de la culture du Québec, on le surnommait le « pape ». Jacques Godbout en menait large et distribuait les notes d’excellence et de mauvaise conduite sur les différentes tribunes. Avec le temps, on s’est immunisé. Puis il a peu à peu restreint son ère d’influence aux éditions du Boréal qu’il préside encore.