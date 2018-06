Une histoire qui fait voyager

Quelques mois après la fin des Jeux d’hiver de Pyeongchang, l’écrivain français J. M. G. Le Clézio nous permet de retourner en Corée du Sud le temps d’un livre.

Ce nouveau Le Clézio nous entraîne à Séoul, dans la vie d’une jeune femme de 18 ans originaire du sud qui vient d’entamer ses études à l’université. Issue d’une famille de marchands de poissons assez pauvre, Bitna devra donc d’abord loger chez son odieuse tante, dont la fille gâtée pourrie est plus odieuse encore. Ses seuls plaisirs ? Errer dans les rues de la ville et bouquiner dans une grande librairie de Jongnon, où elle aura vent d’un travail grassement rémunéré qui pourrait lui permettre sous peu de louer son propre appartement.

Franchir les frontières à travers les mots

Très gravement malade, Kim Se-Ri – qui préfère se faire appeler Salomé – cherche en effet quelqu’un capable de la distraire et de lui faire oublier ses souffrances en venant de temps à autre lui raconter des histoires captivantes susceptibles de la faire voyager. Et même si Bitna a presque toujours vécu au fin fond de la campagne coréenne, elle relèvera le défi haut la main en inventant à son intention des récits souvent poignants, comme celui d’un vieux concierge d’immeuble prêt à tout sacrifier pour pouvoir continuer à élever ses pigeons voyageurs ou celui d’une mystérieuse femme portant des messages dans un sac accroché à son cou.

Pressée par le temps

Au fil des semaines, Bitna sera cependant de plus en plus accaparée par ses études et le jeune homme qu’elle a commencé à fréquenter, et Salomé, qui se meurt lentement mais sûrement, devra souvent se montrer insistante pour entendre la suite de chacune de ces histoires avant qu’il ne soit trop tard...

Un roman joliment écrit qui nous offre plein de petits moments délicieux.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Si on dansait...

Alors que de plus en plus de gens délaissent les bons vieux 33 tours pour acheter des CD, Frank s’obstine à vendre des vinyles. Plus curieux encore ? Dès qu’un client débarque, il sait exactement quel type de musique il lui faut. Un atout qui lui permettra de séduire la femme qui s’évanouira devant son magasin des environs de Londres... et de jouer avec toute la gamme de nos émotions !

Le tricycle rouge

Après avoir laissé tomber le métier de profileur pour travailler dans les assurances – à vous de découvrir pourquoi ! –, Noah Wallace sera contacté par son ancien coéquipier : dans un labyrinthe de maïs des environs de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, deux cadavres horriblement mutilés ont été découverts et malheu­reusement, tout porte à croire qu’il s’agit là de l’œuvre d’un tueur en série qu’ils ont déjà essayé de traquer... Un thriller efficace qui devrait plaire aux amateurs du genre.

La mémoire est un jeu

Si on a tendance à oublier toutes sortes de petites choses ou qu’on n’arrive jamais à se rappeler le nom de ceux qu’on vient de nous présenter, c’est sans conteste le livre qu’il nous faut. Multipliant les conseils et les exercices pour nous permettre de développer durablement notre mémoire, il risque en effet de faire très vite partie de nos lectures les plus mémorables !

Dictionnaire amoureux des Sixties

Délaissant les romans – il en a écrit plus d’une vingtaine, dont Assam, qui a remporté en 2002 le prix Renaudot –, l’écrivain français Gérard de Cortanze a délibérément choisi de revenir 50 ans en arrière pour faire revivre à sa façon les années 1960. Du mouvement beatnik à la minijupe, en passant par le film À bout de souffle, Cacharel, le Che, Youri Gagarine, Marthin Luther King, le LSD, les « Swinging London » ou Andy Warhol, son livre retrace ainsi les principaux chapitres de la génération peace and love.

Un Mauvais Adieu

Depuis le tournant des années 1990, l’écrivain américain Michael Connelly enchaîne souvent avec brio les opus de la célèbre série Harry Bosch. Et avec ce 22e tome, qui a été encensé par le Washington Post, on doit reconnaître qu’il a encore trouvé le moyen de se surpasser.

Après 30 ans de service au sein du LAPD, Harry Bosch a de justesse réussi à échapper à la retraite en devenant officier de réserve au département de la police de San Fernando, une petite ville de 24 000 habitants qui, même si elle se situe à quelques kilomètres seulement de Los Angeles, n’a absolument rien à voir avec la cité des anges. Mais aussi tranquille soit-elle, Harry comprendra rapidement qu’un violeur en série y sévit et que si personne ne l’arrête, ce dernier pourrait très bientôt se transformer en tueur en série.

Une succession de tracas

Travaillant également à son compte, Harry sera dans le même temps approché par Whitney Vance, un multimilliardaire de 85 ans soucieux de découvrir si la femme qu’il a brièvement fréquentée par le passé lui a laissé un héritier.

Une femme qu’il n’a plus revue dès l’instant où sa famille a appris qu’elle était enceinte et dont l’enfant pourrait peut-être reprendre les rênes de son empire.

Un Connelly divertissant à souhait, l’affaire du violeur en série et le dossier Vance obligeant Bosch à être plus perspicace que jamais.