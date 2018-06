10 sacs à dos vraiment pas chers pour copier celui de Ludivine Reding

En plus d’être pratique, le petit sac à dos en cuir est l’accessoire stylé tout indiqué pour rehausser vos looks d’été.

Une publication partagée par Ludivine Reding🎈 (@ludivinereding) le 31 Mai 2018 à 4 :28 PDT

On s’inspire de notre préf Ludivine Reding qui le porte à merveille et on se procure l’un de ces 10 petits sacs à dos vraiment pas chers pour copier son style de feu.

1.

35 $ à Forever 21

2.

44 $ chez ASOS.com

3.

40 $ chez Ardène

4.

54 $ à Urban Outfitters

5.

25 $ à Urban Planet

6.

42 $ chez Aldo Shoes (offert également en noir)

7.

40 $ à Zara (offert également en gris)

8.

35 $ à Forever 21

9.

45 $ à Call it Spring

10.

55 $ à Aldo Shoes

