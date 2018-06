5 questions à MAX

Il vient de présenter un duo avec Noah Cyrus, alias la petite sœur de Miley, et sa pièce Lights Down Low continue d’envahir les playlists ! Rencontre avec le chanteur américain MAX.

1. Lights Down Low célèbre ses deux ans. A-t-elle encore la même signification pour toi ?

Je ne ressentirai jamais la même chose que quand je l’ai chantée pour demander à ma copine de m’épouser (elle a dit oui) ! Mais, je l’ai récemment jouée sur scène à Paris et l’énergie de la foule était incroyable. N’importe quelle personne qui parle français sait comment faire la fête !

2. Parle-nous de ta collaboration avec Noah Cyrus.

Team vise à démontrer qu’on forme une équipe avec certaines personnes, peu importe qu’on soit parfois en conflit avec elles. Elles feront toujours partie de notre équipe.

3. Si tu pouvais faire partie d’une équipe sportive avec Noah, quel serait ton choix ?

Je suis le plus grand fan des Knicks de New York ! J’adore le basket-ball.

4. On sait que tu aimes le vernis à ongles ! Voudrais-tu avoir ta collection ?

Ça serait génial ! On est en 2018 et il m’arrive encore d’avoir de drôles de regards parce que je mets du vernis à ongles et que je suis un homme. C’est pourtant une belle façon de s’exprimer. Alors, je dis : « si tu veux décorer tes ongles, on se fiche de qui tu es, vis ta vie au maximum ! »

5. Quand seras-tu de retour avec plus de nouvelles chansons ?

Cet automne... et j’ai hâte !

La phrase de la semaine

« Demi Lovato et moi, nous allons ensemble comme le font le biscuit et le fondant d’un Oreo ! » – Christina Aguilera

3 trucs à surveiller cette semaine

Le 6 juin :

Grosse soirée de finales de saison du côté de VRAK, dès 19 h 30 avec 2 filles fauchées et Beauty & The Beast !

Le 7 juin :

Ce sera au tour d’Archie et sa bande de vivre une fin de saison (la 2) avec l’émission Riverdale (à VRAK, 20 heures).

Le 8 juin :

Thirty Seconds to Mars sera à la Place Bell de Laval.