Accessoirisez votre vélo !

Que ce soit pour rendre un vélo de route plus sécuritaire, plus visible, plus confortable ou plus pratique, une panoplie d’accessoires s’offre aux cyclistes, dont en voici quelques-uns.

Cyclomètre Padrone de Cat Eye, doté d’un écran très large et facile à lire, affichant diverses informations (vitesse, odomètre programmable, distance parcourue, temps écoulé, heure), interface ClickTec, 79,99 $, lessardbicycles.com

Casque Foray de Giro, avec système de rétention Roc Loc 5 et double ajustement, confortable, léger, bien ventilé, trois tailles et 11 couleurs disponibles, 89 $, lessardbicyles.com

Le sac de selle Little LG-Race de Garneau présente un passepoil en plastique pour protéger les bords du sac et un zip scellé qui empêche l’eau d’entrer, tandis que les accents réfléchissants et l’attache pour mini-lumière avec lumière DEL Spiderlock Vision incluse améliorent la visibilité, 26,99 $, garneau.com

Miroir compact et orientable que l’on fixe à l’extrémité du guidon, pouvant être replié lorsque non utilisé, jumelé à un oculus convexe qui procure une vue arrière élargie, 17,99 $, garneau.com

Cadenas à combinaison (4 chiffres) « Safeguard combi 8 » de Garneau, composé d’un câble en acier tressé de 8 mm de diamètre recouvert d’une gaine en nylon, 16,99 $, garneau.com

Siège pour enfant THULE qui s’installe à l’avant d’un vélo, permettant à l’enfant de profiter d’une balade agréable et sécuritaire, tout en admirant la même vue que le conducteur, 1 149,99 $, clement.ca

Remorque double THULE, modèle Cross, avec suspension ajustable, sièges inclinables, espace de rangement. Se plie facilement. Fixation incluse, 179,95 $, clement.ca

Lumière arrière LUX, pour être constamment vu par les automobilistes. Se fixe sur la tige ou sur les rails de la selle. Rechargeable à l’aide d’un port USB, 29,99 $, garneau.com (Lumière avant aussi disponible)

Porte-bidon Tacx Deva, offert en plusieurs couleurs, facile et rapide à utiliser, 19,99 $, lacordee.com

Petite pompe à vélo Lezyne « Pressure drive », avec support de rangement pour toujours l’avoir sous la main, prêt à dépanner le cycliste lors de randonnées en sentier ou sur la route, 69,99 $, lacordee.com