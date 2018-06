Critérium du Dauphiné : Houle et Duchesne 50e et 75e du prologue

Les cyclistes québécois Hugo Houle et Antoine Duchesne ont respectivement fini 50e et 75e, dimanche, au prologue du Critérium du Dauphiné, comptant dans le World Tour masculin.

Houle, membre de la formation Astana, s’est classé 50e de cette première course, cumulant un retard de 23 secondes sur le gagnant, le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky, 7 min 35 s).

Duchesne (Groupama-FDJ) a quant à lui terminé 75e. Il a parcouru les 6,6 kilomètres de la course du jour en 7 min 54 s, soit 29 secondes de plus que Kwiatkowski.

«Ça n’a pas trop été une bonne journée. J’ai fait des grosses séances d’entraînement ces derniers temps et ces derniers jours ont peut-être été trop faciles. Je ne suis pas super content du prologue, mais je ne suis pas inquiet pour la semaine. La forme est là. Je n’ai jamais fait de grands prologues de toute façon, donc je m’attendais à mieux, mais pas à beaucoup mieux», a commenté Duchesne.

Le Néerlandais Jos Van Emden (Lotto NL-Jumbo) a enregistré le deuxième meilleur temps (+1 seconde) et le coéquipier de Kwiatkowski chez Sky, l’Italien Gianni Moscon, a pris le troisième rang à 3 secondes.

Lundi, en France, aura lieu la première étape officielle du Critérium du Dauphiné, longue de 179 kilomètres. Les cyclistes partiront de Valence et se rendront à Saint-Just-Saint-Rambert.

«À partir de jeudi, ça va être très compliqué au niveau personnel. Je vais vraiment avoir un rôle de support pour David [Gaudu] et Rudy [Molard]. Je ne penserais pas non plus avoir beaucoup d’ouverture pour lundi et mardi, car je pense que je vais avoir un rôle beaucoup autour des deux grimpeurs», a expliqué Duchesne.