Des mesures de sécurité exceptionnelles

LA MALBAIE | À quelques jours de l’arrivée des dirigeants du G7 à Charlevoix, les forces de l’ordre se font de plus en plus présentes aussi bien sur terre que dans les airs et sur le fleuve.

La densité de policiers de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada sur le terrain est telle qu’il est impossible de prendre la route sans croiser plusieurs véhicules de patrouille sur son chemin. Il n’est pas rare de tomber sur un convoi de dizaines de voitures de police, ou d’agents à moto.

Si la forte présence des autorités indispose certains citoyens, d’autres y voient plutôt un mal nécessaire. Pour Pierre Guay, c’est ce qui préviendra tout débordement en cas de manifestation.

Photo Didier Debusschère

« Ça fait partie du protocole et du déroulement. Je ne crois pas que les gens vont venir ici faire du grabuge. Ceux qui viendront, ce sera pour revendiquer, pour faire connaître leurs idées, mais sans plus », évaluait-il, dimanche.

Photo Didier Debusschère

« On a fait nos devoirs »

Le maire de La Malbaie, Michel Couturier, se dit pour sa part satisfait du travail des forces de l’ordre jusqu’à présent. « Malgré tout ce qu’on dit de cet événement-là, je pense qu’on a fait nos devoirs pour prévoir le pire dans la ville [...]. Tout le monde peut circuler librement dans la ville, tout le monde peut aller voir son médecin, tout le monde peut aller faire ses courses », soulève-t-il.

Selon lui, la « grande majorité » des Charlevoisiens attend avec impatience l’arrivée des sept chefs d’État jeudi. « Ce qu’il ne faut surtout pas oublier d’un événement comme ça, c’est que pendant trois ou quatre jours, on va être la fenêtre du monde et ça, c’est un privilège », mentionne-t-il.

Les citoyens devront tout de même composer avec un niveau de sécurité encore plus relevé, dès lundi, avec l’entrée en vigueur de la « zone verte », une zone de circulation restreinte d’une vingtaine de kilomètres carrés, dans le secteur de Pointe-au-Pic.

Seuls les détenteurs de badges d’accréditation, que les résidents et les travailleurs du secteur ont pu se procurer, peuvent pénétrer dans l’endroit.