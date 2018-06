Elisabeth Rioux a un nouveau chum et personne ne s’y attendait

Si la vie d’Elisabeth Rioux semble mouvementée avec sa ligne de maillots de bain et sa dernière rupture, la femme d’affaires a tout de même pris le temps de présenter sur Instagram son nouveau chum, qui est nul autre que son ex Jonathan!

Elle en a fait l’annonce à ses 1,5 million d’abonnés Instagram avec une vidéo mignonne du couple qui se dit au revoir à l’aéroport de Nice, sur la Côte d’Azur.

« Des choses vraiment inattendues se sont produites durant ce voyage. Je ne sais pas quoi penser à propos de ce qui s’en vient, mais je suis plus qu’excitée. Je me sens aussi heureuse qu’avant avec lui. [...] Ça fait quelque temps que je me demande pourquoi je ne suis pas aussi heureuse qu’avant. J’avais encore tout dans ma vie, mis à part Jonathan. J’ai donc décidé d’essayer et de voir s’il était la pièce manquante [...] C’était comme le jour 1. Nous avons tellement grandi après toute cette année. Nous nous sentons plus forts que jamais et prêts à commencer plein de nouveaux projets ensemble. »

Elle a ensuite publié une photo parfaite de son couple dans un paysage paradisiaque, comme ils en avaient l’habitude autrefois. La belle québécoise a confirmé à ses fans que ses anciennes publications parlaient effectivement de lui.

Les deux amoureux avaient mis fin à leur relation il y a plus d’un an. Depuis, Elisabeth s’était concentrée à faire avancer sa compagnie, en rencontrant au passage Jaycee, avec qui elle rompu il y près de deux mois.

À lire également : Elisabeth Rioux annonce une bonne nouvelle

On souhaite beaucoup de bonheur et de succès au couple dans ce nouveau commencement!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!