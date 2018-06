House Flipper: parfait pour ceux qui aiment faire des maisons dans Sims

Fans de Sims, avez-vous déjà rêvé d’être en mode first person pour construire la maison de vos rêves? House Flipper est probablement le jeu pour vous.

En téléchargeant House Flipper sur Steam, je me suis dit que je jouerais encore à un simulateur un peu niaiseux pour divertir nos abonnés Twitch. Finalement, j’ai découvert un petit bijou parfois frustrant, mais charmant comme tout.

La base

Courtoisie

House Flipper est un simulateur de rénovations, conçu par le studio polonais Empyrean. En mode first person, vous devez rénover et décorer des maisons selon les contrats disponibles, mais votre but ultime est de les «flipper» pour les revendre. Comme à la télé!

Le jeu commence en douceur avec des petits contrats pour nettoyer quelques pièces ou installer des meubles. Vous commencez en bas de l’échelle, mais plus le jeu avance, plus les «jobs» deviennent pénibles. Repeindre 4 chambres, c’est l’enfer dans la vraie vie; dans le jeu aussi. On a vraiment le sentiment de monter l’échelle et de gérer une business, et toutes les choses déplaisantes qui viennent avec. C’est demandant, détruire des murs!

Une fois que vous comprennez les tâches de base, vous pouvez gérer vos propres projets de rénovations et prendre des risques qui peuvent vous coûter très cher, ou vous rapporter pas mal de pognon.

Les tâches

Courtoisie

Vous avez une roue d’objets pour pouvoir effectuer vos nombreuses tâches. Aspirateur, balai, marteau, rouleau à peinture, etc. Il faudra installer des douches, éviers, radiateurs et décrotter chaque coin de la maison, selon le contrat. Si vous travaillez sur votre propre projet, il faudra justement évaluer où mettre de l'argent.

Le système d’upgrades est intéressant: vous obtenez des points à dépenser dans chaque catégorie, comme la peinture, pour améliorer votre expérience. Vous pouvez, par exemple, utiliser un point pour peinturer plus vite. Ça change tout.

Je n’aurais jamais pensé voir ce type de système, que l’on connaît si bien dans d’autres jeux, pour un simulateur de rénovation. C’est franchement bien intégré, même si les points ne sont pas donnés très généreusement. Le jeu serait probablement trop frustrant si l'on ne pouvaient pas les améliorer.

Jouez comme vous le voulez

Courtoisie

Rapidement, vous constaterez qu’il y a plusieurs façons d’apprécier House Flipper.

Moi, par exemple, j’aime avoir un liste de choses à faire et, ben, tout faire sur la liste, tranquillement.

Je ne me préoccupe pas trop du look des pièces, ni de l’emplacement des objets.

Certains joueurs, eux, sont des pros du design et peuvent passer des heures à jouer à Tetris avec des réfrigérateurs juste pour que leur cuisine soit parfaite. D’autres fans du jeu vont tout faire pour transformer une poubelle en château afin de faire le plus d’argent possible.

Vous pouvez donc adopter la stratégie de votre choix. Oui, il y a de la stratégie dans House Flipper. Stop. Arrêtez de rouler vos yeux!

Plus loin, s.v.p.

Courtoisie

Même si le jeu est surprenant avec toutes ses options, dont les plusieurs langues disponibles ou les upgrades de tâches, il pourrait aller encore plus loin.

Je crois sincèrement qu’il y a un gros public «à la Sims» pour House Flipper, d’où l’importance de l’améliorer.

Vous ne pouvez pas construire une maison de A à Z, par exemple. C’est peut-être dans les plans éventuels du studio Empyrean, mais il faudrait se dépêcher, car le commentaire revient souvent dans les forums.

Il manque cruellement de choix côté meubles et déco, aussi, même si le lancement du jeu a été repoussé à plusieurs reprises. Plus de choix de divans, please.

Et finalement, j’aimerais voir ce jeu sur la Nintendo Switch. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j’adore m’installer avec ma Switch en mode portable sur le divan, tout en écoutant du Netflix. C’est le jeu parfait pour ça.

Bref...

Courtoisie

House Flipper pourrait surprendre les plus grands haters de simulateurs. Côté tâche de rénos, on passe du carrelage à l’installation de toilette alors on a une expérience presque complète. Le jeu a beaucoup de potentiel et est un vrai chouchou sur Steam en ce moment, mais les développeurs devront le pousser encore plus loin pour garder leurs joueurs, parce qu’on peut faire vite le tour.

Le bon

Disponible en français

Parfait pour du gaming «zen»

Bon système d’upgrades

Bon pour les fans de Sims

Plusieurs stratégies possibles

Le moins bon