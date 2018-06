Le vide des valeurs

Il ne faut pas tout mélanger. Il y a toutefois des extrêmes, fascinants à comparer. L’argent mène le monde, dit-on, et cette semaine, aux États-Unis, on a pu voir qui n’y a pas accès et qui s’y vautre de manière insolente.

Prenez d’abord ce qui est arrivé à une famille noire du comté de Sainte-Lucie, en Floride. En 2014, Christopher Newman, un policier, intervenant à la suite d’une plainte pour bruit excessif, a tué Gregory Hill, un père de famille de 30 ans, à travers sa porte de garage.

Le policier soutenait que Hill, avant de fermer la porte, avait brandi une arme. La famille de la victime, dénonçant une mort injustifiée, négligence et utilisation excessive de la force, a poursuivi le policier et son supérieur immédiat, le shérif Ken Mascara.

Cette semaine, après 10 heures de délibérations, un jury a tranché : Newman, le policier, a été jugé non-responsable et Mascara, le shérif, responsable à 1 %. Les autres, 99 % ? La faute de la victime. En dommages et intérêts, un dollar a été accordé à la famille pour les frais funéraires et un dollar à chacun des trois enfants pour « perte de compagnie et d’éducation parentale, ainsi que souffrance mentale ». Un dollar !

AH, CES PAUVRES MILLIONNAIRES !

Au même moment, mais à l’autre bout du spectre de la misère, l’actualité nous offrait l’histoire ahurissante de Jesse Duplantis. Le télévangéliste de la Nouvelle-Orléans partageait le dernier one-on-one qu’il avait eu avec Dieu lui-même : « Tu veux monter où je suis », lui aurait dit Dieu, « Place ta confiance dans le Falcon 7X ! »

Normal, Dieu, omniscient, connaît ses avions d’affaires. Duplantis a donc sollicité ses fidèles pour amasser les 54 millions de dollars nécessaires au divin achat. Le prédicateur ne se déplace pourtant pas à pied. Il est déjà propriétaire d’un autre avion, mais le Falcon 7X, c’est vrai, lui permettrait de franchir 10 000 kilomètres sans refaire le plein.

Du luxe ? Voyons donc ! « Jésus, s’il était sur Terre aujourd’hui, prêcherait la parole divine en avion et non pas à dos d’âne. » Jesse Duplantis jure par l’« évangile de la prospérité » : le Seigneur récompensera en monnaie sonnante et trébuchante ses croyants les plus intenses.

DUR À COMPRENDRE, EN EFFET

Pas le moindrement repentant, le télévangéliste, dont la fortune atteint plusieurs dizaines de millions de dollars, a plutôt soutenu qu’il avait été mal compris. Ils sont effectivement incompréhensibles ces temps-ci, les protestants évangéliques américains. Loin de moi de vouloir jouer au moralisateur, mais les valeurs se font montrer la porte.

J’imagine qu’ils sont dans l’air du temps. Républicains en très grande majorité, ils font comme leurs élus au Congrès qui n’opposent aucune résistance aux politiques du président Trump, des politiques qui vont pourtant à l’encontre de principes qu’ils proclament haut et fort depuis des décennies.

Le libre-échange, par exemple, si fondamental à leur conception de l’économie, est faiblement défendu face aux bouleversements qu’impose Donald Trump. Et pas étonnant que le président ait admis sans gêne ne pas avoir abordé la question du respect des droits de la personne avec l’émissaire du leader nord-coréen, de passage à la Maison-Blanche vendredi.

Personne dans son camp pour le lui reprocher. On laisse tout passer en échange de juges très conservateurs à tous les échelons, d’une déréglementation tous azimuts et d’une opposition farouche à l’avortement. Pour des acquis qui vont laisser des traces, on ferme les yeux.

La fin, once again, justifie les moyens.

Quelques faits...

Un Américains sur 4 se décrit comme protestant évangélique.

Ce sont les chrétiens restés le plus attachés à leur dénomination ces dernières années.

3 protestants évangéliques sur 4 sont blancs.

49 % habitent dans le sud du pays, entre la Floride et le Texas.

75 % ont une opinion positive de Donald Trump.

Les protestants évangéliques, toujours no 1 !

Protestants évangéliques 25,4 %

Sans affiliation 22,8 %

Catholiques 20,8 %

Protestants traditionnels 14,7 %

Autres religions 5,9 %

L’Évangile qui rapporte gros

Télévangélistes et hommes d’affaires : les plus riches aux États-Unis.

1. Kenneth Copeland

81 ans

Texas

760 millions $

2. Pat Robertson

88 ans

Virginie

100 millions $

3. Benny Hinn

65 ans

Floride

60 millions $

4. Joel Osteen

55 ans

Texas

40 millions $

5. Creflo Dollar