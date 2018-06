Smith-Pelly a trouvé son rôle

WASHINGTON | À 25 ans seulement, Devante Smith-Pelly a déjà porté les couleurs de quatre équipes dans la LNH : les Ducks, le Canadien, les Devils et les Capitals. Au pays d’Alex Ovechkin, celui qu’on surnomme DSP a déniché un rôle qui lui convient parfaitement.

Sans trop faire de bruit depuis le début des séries, Smith-Pelly représente une force tranquille chez les Capitals. Utilisé principalement à l’aile au sein du quatrième trio, l’Ontarien apporte une bonne dose d’énergie en plus d’une touche offensive.

Après 22 matchs en séries, le gros ailier de 6 pi et 223 lb se retrouve au cinquième rang de la LNH avec 75 mises en échec, soit 15 de moins que le meneur, Tom Wilson.

Auteur de 7 buts et 16 points en 75 matchs cette saison, DSP a élevé son jeu depuis le début des séries avec 5 buts et 6 points. Chez les Capitals, il vient au cinquième rang pour les buts derrière Ovechkin (14), Evgeny Kuznetsov (12), T.J. Oshie (7) et Lars Eller (6).

Bonne conversation

En conférence de presse au lendemain du troisième match, Barry Trotz a offert une très longue réponse pour décrire l’impact de l’ancien ailier du CH au sein de son équipe.

« La plus grande chose avec Devo, et quand tu obtiens des joueurs comme lui, c’est d’essayer de comprendre pourquoi il a déjà joué pour autant d’équipes, a mentionné l’entraîneur en chef des Capitals. À son arrivée avec nous, j’ai cherché à savoir d’où il venait lors de notre première conversation. Je lui ai demandé de décrire son style comme joueur et ce qu’il pensait pouvoir apporter à notre équipe. Je lui ai répondu ce que je percevais de lui de l’extérieur.

« À partir de cet instant, nous avons cherché à trouver sa marque de commerce pour qu’il s’intègre bien à notre groupe. C’était à lui de gagner sa place. En y parvenant, il arrêterait de se promener d’une équipe à l’autre et il réussirait à s’établir au sein d’une équipe. Je lui ai livré un message assez simple, il devait simplement trouver des façons de se mouler à notre système en utilisant ses forces. Une belle confiance s’est installée depuis ce jour. »