Tourné vers le présent

Dans sa nouvelle tournée, eXPERIENCE + iNNOCENCE, qui s’arrêtera à Montréal mardi et mercredi, U2 n’offre que très peu de succès qui ont fait sa renommée. Oubliez les habituels Where The Streets Have No Name et With or Without You, la bande à Bono a plutôt décidé de se concentrer sur ses deux plus récents albums. Un choix audacieux qui semble rapporter.

En 2015, U2 s’était amené à Montréal, aussi en juin, avec une nouvelle tournée, alors appelée iNNOCENCE + eXPERIENCE. L’année d’avant, le groupe avait lancé l’album Songs of Innocence et il souhaitait offrir un concert moins flamboyant que les précédents. « Par rapport à la tournée précédente, U2 360, iNNOCENCE + eXPERIENCE a été conçue à une échelle beaucoup plus humaine, ce qui s’avère un pari gagnant pour le groupe », avions-nous écrit dans nos pages.

En un an de tournée seulement, U2 avait donné 76 concerts, dont 36 à guichets fermés en Amérique du Nord, et amassé 152 millions de dollars américains. Au lieu de poursuivre les spectacles en 2016, les musiciens s’étaient alors retirés pour travailler sur leur prochain album et préparer la courte tournée pour l’album The Joshua Tree.

L’année 2017 marquait le 30e anni­versaire de la sortie du mythique Joshua Tree, qui s’est écoulé à plus de 25 millions d’exemplaires à travers le monde. Pour célébrer le tout, le groupe irlandais a fait une série de 51 concerts dans des stades, qui a permis d’amasser l’impressionnante somme de 316 millions de dollars américains.

Dans cette tournée, U2 jouait l’intégrale de Joshua Tree, en plus de quelques succès incontournables. La formation jouait à fond sur la nostalgie. C’est pour cette raison que, lorsqu’est venu le moment de parler de la tournée suivante, les musiciens ont préféré se concentrer sur le présent.

De Laval à Tulsa

C’est à la Place Bell de Laval, en avril dernier, que U2 a répété sa nouvelle tournée, eXPERIENCE + iNNOCENCE. Et c’est à Tulsa, en Oklahoma, qu’a eu lieu le premier concert, le 2 mai.

Alors que peu de détails étaient sortis sur cette nouvelle tournée, les spectateurs présents au concert ont rapidement constaté que U2 allait faire la part belle à ses deux récents albums, Songs of Innocence (2014) et Songs of Experience (2017).

« Refusant de s’appuyer sur la nostalgie ou les succès, la tournée eXPERIENCE + iNNOCENCE est principalement composée des deux derniers albums de U2, avec près de la moitié (12) des 26 chansons du concert de deux heures et demie qui lui sont consacrées (neuf d’Experience, trois d’Innocence) », a écrit le magazine Variety.

Sûrement pour bien préparer ses admirateurs à cette nouvelle tournée, U2 a même publié une liste de chansons officielle sur Spotify qui comprend la totalité des morceaux du nouveau concert (U2 Official eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour).

La formation souhaite probablement avertir les spectateurs qu’ils n’auront pas les I Still Haven’t Found What I’m Looking For, With or Without You, Bullet the Blue Sky et Where the Streets Have No Name, qui étaient joués presque systématiquement dans les tournées précédentes.

Joshua Tree au repos

Malgré tout, U2 ne renie pas son passé à 100 % avec ce concert. Les musiciens font tout de même Beautiful Day, I Will Follow, New Year’s Day, Sunday Bloody Sunday, Elevation, Vertigo et One. Une belle consolation.

En entrevue avec le magazine Rolling Stone, le bassiste Adam Clayton a expliqué les raisons pour lesquelles U2 a décidé de ne jouer aucune pièce de Joshua Tree dans sa nouvelle tournée.

« Je crois que nous étions tous excités par l’idée de ne pas replonger dans cet album. Joshua Tree a mis de l’ombre sur tout ce que nous avons fait d’autre. Nous sentions qu’il était temps de mettre ces chansons de côté. Il y aura d’autres moments pour revenir à ces pièces. [...] Je ne sais juste pas si l’on peut jouer Bullet the Blue Sky dans ce nouveau concert. Je crois que ce terrain a déjà été couvert. Je ne suis pas non plus certain à propos de With or Without You. You’re the Best Thing About Me est la version actuelle de ce sentiment »

Le musicien ajoute que lui et ses collègues n’ont pas ressenti d’anxiété à l’idée de peut-être décevoir certains spectateurs en ne jouant pas leurs morceaux préférés. « Si nous n’avions pas fait la tournée pour Joshua Tree, notre attitude aurait sûrement été différente. Mais nous voulons que les gens portent de l’attention aux deux derniers albums, car nous les trouvons très éloquents. Nous avons travaillé très fort sur ces disques. »

► U2 amènera sa tournée eXPERIENCE + iNNOCENCE les 5 et 6 juin au Centre Bell. Pour les détails : evenko.ca.