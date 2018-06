Un premier dimanche gratuit pour les musées

Plusieurs Montréalais sont bien heureux d’avoir pu visiter gratuitement certains musées de la métropole cette fin de semaine dans le cadre d’une nouvelle initiative culturelle.

À ne pas confondre avec la Journée des musées qui se déroulait le 27 mai dernier, ce dimanche était la première journée d’une mesure du ministère de la Culture promettant d’offrir un accès gratuit à plusieurs institutions muséales chaque premier dimanche du mois pour les cinq prochaines années.

Selon certains citoyens, cette journée était une bonne occasion d’essayer des musées qu’ils n’avaient pas nécessairement l’habitude de visiter.

Frédéric T. Muckle / 24H

« Je ne vais pas très souvent au musée, mais si c’est gratuit c’est certain que c’est plus facile de se motiver pour y aller », a dit Hélène Beauregard qui a visité le Musée des Beaux-Arts en après-midi.

Pour d’autres, cette initiative qui a été annoncée quelques jours seulement avant son implantation s’est avérée être tout simplement une belle surprise.

« On prévoyait déjà y aller sans savoir qu’il y avait un évènement [...], mais c’est toujours agréable de se faire dire que ça ne nous coutera rien finalement », explique Richard Desgagnés qui en a profité pour visiter le musée McCord avec sa compagne.

Dans la province, 82 institutions ont participé à ce premier évènement, dont huit à Montréal.

Démocratiser les musées

« C’est certain que c’est très positif pour démocratiser les musées, explique Pascale Grignon, la directrice du marketing et des communications pour les musées participants McCord et Stewart à propos de l’effet possible de telles initiatives. Ça rend l’accès aux musées plus facile. »

Frédéric T. Muckle / 24H

Tout en précisant qu’il est encore trop tôt pour avoir une réelle idée de l’effet qu’auront ces premiers dimanche du mois gratuits, Mme Grignon confirme que le musée McCord a vu une augmentation d’achalandage ce dimanche comparativement à l’année dernière et qu’une bonne partie des visiteurs locaux ont dit avoir été motivés par l’accès gratuit.

« C’est difficile de voir une tendance pour l’instant, mais on peut s’imaginer que ça va créer une habitude », ajoute Mme Grignon.

Du côté du Musée de l’Holocauste de Montréal qui participait aussi à l’évènement, la journée était plutôt « bonne », mais relativement comparable aux chiffres des années précédentes.

« On va évaluer », résume la coordinatrice aux évènements et communications du musée Audrey Licop à propos de la valeur de l’évènement mensuel en précisant que l’institution devra consulter la Société des musées du Québec pour réellement voir l’étendue des effets de ces journées gratuites.

Les musées participants seront gratuits à nouveau le 1er juillet, 5 août et 2 septembre prochain.

Musées montréalais participants