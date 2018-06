Vieux-Port : redonner l’accès au fleuve grâce au nouveau Grand Quai

Deux nouveaux espaces publics pour redonner l’accès au fleuve aux Montréalais ont été inaugurés dimanche au Grand Quai du Port de Montréal, qui remplace l’ancienne jetée Alexandra.

La Promenade d’Iberville, un long toit vert situé au-dessus du terminal de croisières, et la Place des commencements, une vaste plaine gazonnée au bout du quai, ont été officiellement ouvertes depuis le début des travaux en 2015.

SARAH DAOUST-BRAUN/24 HEURES/AGENCE QMI

« On a décidé d’abaisser le quai pour en faire une grande terrasse, parce qu’on avait l’intention d’ouvrir au public et pas juste aux croisiéristes », a expliqué la présidente-directrice générale de l’Administration portuaire de Montréal Sylvie Vachon.

Claude Cournoyer, architecte-paysagiste chez NIPPaysage qui a planifié les aménagements, était d’ailleurs sur place avec sa famille pour admirer le résultat. « L’idée était de donner un accès le plus près possible du fleuve », a-t-elle indiqué.

SARAH DAOUST-BRAUN/24 HEURES/AGENCE QMI

Lorraine Meloche et Louise Frigon ont profité de leur randonnée dans le Vieux-Port pour voir les nouveaux aménagements. « C’est très beau, c’est plus moderne », s’est exclamée Mme Meloche à propos du toit vert.

Nouveau terminal

Le Grand Quai, qui sera encore nommé jetée Alexandra sur les cartes marines, accueille aussi depuis l’année dernière un nouveau terminal de croisières qui peut recevoir jusqu’à 4000 croisiéristes avec leurs bagages et jusqu’à trois bateaux à la fois, selon Sylvie Vachon.

SARAH DAOUST-BRAUN/24 HEURES/AGENCE QMI

Le Port de Montréal s’attend d’ailleurs à recevoir cette saison 130 000 passagers, soit une augmentation de 12 % par rapport à l’an dernier.

Le terminal était d’ailleurs ouvert exceptionnellement au public dimanche, où des matchs d’improvisation et divers ateliers ont été organisés. Les visiteurs pouvaient aussi faire un tour à l’exposition Histoire de navires, qui retrace l’histoire du port de Montréal.

SARAH DAOUST-BRAUN/24 HEURES/AGENCE QMI

La Maison des marins a aussi eu droit à une cure de jeunesse dans le cadre des travaux de réfection. Plus de 15 000 marins de toutes origines, qui accostent aux quais du Port de Montréal, sont reçus par année dans l’aire de repos et de détente. « Ils sont sur leurs bateaux de six à neuf mois par année, alors ils ont besoin de sortir », a soutenu la directrice du foyer Carolyn Osborne.

Tour d’observation à venir

La réfection du quai est estimée à 78 millions de dollars, avec une contribution de 20 millions $ du gouvernement provincial et de 15 millions $ de la Ville de Montréal.

SARAH DAOUST-BRAUN/24 HEURES/AGENCE QMI

La facture totale pourrait toutefois augmenter puisque les aménagements ne sont pas terminés. Une tour d’observation ouvrira ses portes en 2021 et le revêtement du stationnement de 350 places reste à être complété. L’excédent sera assumé par l’Administration portuaire de Montréal.