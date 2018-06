820 millions $ pour rendre la Société de transport de Montréal plus performante

Les deux principaux paliers de gouvernement ont annoncé lundi matin en conférence de presse des investissements de 820 millions $ dans plus d’une vingtaine de projets de la Société de transport de Montréal. Voici les trois principaux éléments qui en ressortent.

Moins d’attente dans le métro en 2021

Photo d'archives

Le temps d’attente des clients du métro pourrait diminuer d’une minute aux heures de pointe alors qu’un nouveau garage souterrain de la Société de transport de Montréal entrera en fonction dans trois ans.

Lundi matin, Québec et Ottawa ont annoncé des investissements conjoints d’environ 175 millions $ pour financer la construction de ce garage, qui sera situé à 25 mètres de profondeur dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

Actuellement, la fréquence des trains qui circulent sur la ligne orange est d’environ 2,5 minutes, un temps d’attente qui devrait diminuer à 90 secondes lorsque ce nouveau garage entrera en fonction en 2021.

«La construction du garage Côte-Vertu va permettre de stationner des trains AZUR supplémentaires et surtout de déployer plus de trains sur les deux voies de la ligne orange aux heures de pointe afin d’augmenter la fréquence à 90 secondes», a affirmé lundi le président du conseil d’administration de la STM, Philippe Schnobb.

La STM vise ainsi à répondre à une hausse anticipée de l’achalandage alors que le prolongement de la ligne bleue jusqu’à Anjou devrait se concrétiser en 2026, créant une pression supplémentaire sur la ligne orange à partir de la station de métro Jean-Talon.

Des autobus plus confortables et moins polluants

Photo d'archives

Les autobus qui viendront remplacer les véhicules en fin de vie de la Société de transport de Montréal seront plus confortables et moins polluants.

Des investissements de 368 millions $ pour permettre l’achat de 379 autobus hybrides, qui comprennent plus d'une centaine de véhicules qui roulent déjà depuis l’an dernier, ont été annoncés lundi matin par Québec et Ottawa.

«Ce ne sont pas des bus qui s’ajoutent à la flotte, ce sont des remplacements, mais ce seront des autobus avec plus de places pour les fauteuils roulants et des ports USB», a détaillé en marge de la conférence de presse M. Schnobb.

La STM envisage également d’ajouter sept minibus électriques pour desservir les clients du transport adapté, un projet qui a fait l’objet d’investissements totalisant 3,5 millions $ des deux principaux paliers de gouvernement.

Près de 40 autobus et minibus électriques seront par ailleurs ajoutés à la flotte de la STM d’ici 2024.

Attirer les automobilistes vers le transport en commun

Photo d'archives Stevens LeBlanc

Grâce à ces investissements, Québec et Ottawa espèrent convaincre davantage d’automobilistes d’opter pour le transport en commun.

«Avant de prendre la voiture pour aller travailler, demandez-vous si c’est le moyen le plus rapide pour vous rendre au travail. Parfois, c’est plus rapide en transport en commun», a affirmé lundi la députée du comté de Bourassa-Sauvé à l’Assemblée nationale, Rita de Santis, lors d’une conférence de presse portant sur des investissements de Québec et d’Ottawa dans 26 projets de la STM qui devraient permettre d’améliorer la fiabilité et la fréquence des autobus et du métro.

Rappelons que la STM a été victime de sa popularité samedi alors que des clients ont attendu dans certains cas plus de 30 minutes dans des files d’attente au métro de Longueuil, plusieurs automobilistes ayant décidé d’opter pour le métro en raison entre autres de la fermeture du pont-tunnel Louis-Hyppolyte-La Fontaine.

Appelé à commenter, président du conseil d’administration de la STM, Philippe Schnobb, a indiqué qu’il abordera mardi les mesures à prendre pour mieux intégrer les automobilistes au transport en commun dans le cadre d’une conférence qu’il donnera à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.