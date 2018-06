Arrêt de service sur la ligne bleue

MONTRÉAL – Le service de métro a été interrompu sur la ligne bleue, tôt lundi matin, en raison d’une intervention des services médicaux d’urgence.

Sur son compte Twitter, la Société de transport de Montréal (STM) a indiqué que le service était arrêté temporairement entre les stations Snowdon et St-Michel. La STM a indiqué à usagers que la reprise du service est prévue pour 6 h 45.

Un service spécial de bus a été mis en place entre les stations St-Michel et Jean-Talon et entre les stations Snowdon et Jean-Talon.