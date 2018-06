Chia ou kia?

1. « J’aimerais savoir comment se prononce le mot chia (graine de chia). C’est chia (comme chien) ou kia ? » demande une lectrice, Marcelle. Il semble bien que la chia, cette plante herbacée venant du Mexique, ne se prononce ni chia ni kia, mais bien tchia. 2. On ne peut souhaiter ses vœux à quelqu’un, mais on peut lui présenter ses vœux ou lui souhaiter du bonheur, une longue vie... 3. Une alternative est une situation où est proposé un choix entre deux possibilités. Le mot alternative ne s’emploie qu’au singulier. Exemple : L’alternative est de fuir ou de se battre. Si plusieurs options sont envisagées, on utilisera plutôt – par exemple – l’expression solution de rechange. 4. À l’occasion, l’adjectif tout peut-être utilisé au pluriel ou au singulier, comme dans l’expression “ce film est réservé à un public de tout âge (ou de tous âges)”. Au singulier, tout signifie de n’importe quel âge ; au pluriel il veut plutôt dire de tous les âges sans exception.