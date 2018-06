Guide des activités et partys du Grand Prix

Que faire durant la fin de semaine de la F1? Voici un guide complet des activités, des arrêts gourmands et des partys les plus hot.

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES GRATUITES

► La Terrasse Chandon au Carré Dorchester

Cette année, Montréal aura une piste de kart racing au milieu de la ville à la Place F1 GP Canada au Carré Dorchester. Dans la soirée du jeudi 7 juin, les pilotes Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne de McLaren tenteront de remporter la course sur cette piste. Par la suite, le public pourra tenter l’expérience de la course au son du DJ Kevin Saunderson en soirée. La terrasse sera ouverte jusqu’à dimanche.

► Festival Grand Prix sur Crescent

Performances musicales, compétitions d’arrêt aux puits et voitures somptueuses sont au cœur du Festival Grand Prix sur Crescent. Durant la journée de jeudi, les passagers ne voudront pas manquer la compétition d’arrêt aux puits Degree®. Des célébrités mettront à l’épreuve leurs compétences en changement de pneus. On pourra compter sur la présence de Patrice Brisebois, Patrice Bernier, Jeff Boudreault et d’autres personnalités.

Formule Peel sur la rue Peel

Oubliez votre voiture et admirez les bolides de luxe au centre-ville. C’est l’occasion de vivre la fièvre du Grand Prix, car la rue Peel devient piétonnière et déborde de magnifiques terrasses, de magasins de luxe et de restaurants comme le Ferreira, Chez Alexandre ou encore Ibérica. On y attend plus de 400 000 visiteurs. Aussi, la mythique terrasse Peel Paddock sera de retour et recevra des DJs de la scène locale et internationale pour vous faire danser sous les étoiles de 23 heures à trois heures du matin.

Festival Mural sur le boulevard Saint-Laurent

La « Main » sera aussi très achalandée, puisque le Festival Mural sera lancé en même temps que le Grand Prix. Ce festival d’art urbain qui débute aussi le 7 juin, offre la chance aux visiteurs d’assister à la création de murales en direct, à des spectacles, des conférences, des expositions et à une multitude d’activités. À noter que le boulevard Saint-Laurent sera complètement fermé à la circulation des automobilistes.

La Petite-Italie vire Grand Prix

Pour ceux et celles qui n’ont pas envie de se rendre au centre-ville, sachez que la Petite-Italie attrape tout autant la fièvre de la Formule 1. Les Montréalais se réuniront dans les cafés, restaurants et dans la rue pour admirer les rutillantes Ferrari de course! Des jeux et activités gratuites comme le mini-putt et le circuit de karting à pédales sont aussi prévues. Finalement, ne manquez pas la procession de la fanfare italienne, la Banda Gentile, vendredi. Donc, ça va vibrer dans le secteur.

LES ARRÊTS GOURMANDS

► Le meilleur ami de Kim Kardashian anime Catch-22 une expérience culinaire

(1000 $ - seulement samedi)

Le meilleur ami de Kim Kardashian, Jonathan Cheban débarquera en ville pour animer la soirée gastronomique la plus exclusive en ville, Catch-22. En effet, l’influenceur qui est suivi par plus de deux millions d’abonnés sur Instagram, est reconnu pour être un fin gourmand. L’événement aura lieu sur le toit de l’ancienne boîte de nuit Le Pandore. Les invités auront droit à une expérience culinaire extravagante et mystérieuse.

Auberge Saint-Gabriel et son menu banquet

(145 $ du jeudi au dimanche)

L’Auberge Saint-Gabriel propose un menu banquet spécial Grand Prix : plateaux de poissons, viandes ou terre & mer incluant carré d’agneau grillé, crevettes géantes style cajun et filet mignon au jus à la truffe, ainsi qu’un menu apéro composé d’huîtres, charcuteries et autres plaisirs gourmands. Le Brunch Bagatelle se tiendra aussi samedi, à partir de midi avec champagne et ambiance survoltée.

► Restaurant Da Vinci (sur réservation seulement, prix variable)

L’institution montréalaise de la fine cuisine italienne, Ristorante Da Vinci a finalement rouvert ses portes, juste à temps pour le Grand Prix et a rafraîchit ses espaces de la salle à manger et les salles privées. Reconnu pour être une adresse secrète très convoitée par les célébrités locales et internationales, le restaurant accueillera des vedettes hyper connues (qui auraient déjà réservé !)

Restaurant Zibo centre-ville

(160 $ du jeudi au dimanche)

Le restaurant Zibo Centre-ville offre un menu spécial de quatre services à partager en groupe de deux à quatre personnes. La carte d’influence californienne touche-à-tout débute par une soupe ou salade verte, puis par des dumplings au porc et poulet. En plat principal, on vous servira le Bloc du boucher, soit quatre coupes de viandes et un homard complet, servi avec casserole de légumes, choux de Bruxelles et frites.

► Brunch Spécial Grand Prix aux Terrasses Bonsecours

(50 $)

À l’occasion de la F1, les Terrasses Bonsecours et la planificatrice célèbre d’événements Maddy K. transforment les lieux en un décor enchanté d’inspiration nautique, pour le brunch en plein air le plus branché en ville. L’ambiance chic des Hamptons arrive à Montréal avec DJ YO-C aux tables tournantes, cocktails préparés par le mixologue Daniel Notkin et bar cru avec huîtres et fruits de mer. On vous suggère fortement de porter des vêtements bleus, rouges ou blancs.

LES PARTYS À NE PAS MANQUER

MERCREDI 6 JUIN

► La Soirée Dress to Kill (Gratuit)

Pour lancer en grande pompe les festivités du Grand Prix, le magazine Dress to Kill organise en prélude, toute une soirée mondaine au Bar George dans le magnifique et victorien Hôtel Mount Stephen. La liste des invités est déjà impressionnante, car plusieurs personnalités sportives, acteurs québécois et vedettes y participeront. Au programme : un cocktail VIP et un réseautage parmi l’élite de la mode montréalaise et canadienne.

JEUDI 7 JUIN

► La soirée Ligne de départ et Tapis Rouge de l’Auberge Saint-Gabriel (50 $)

La soirée Ligne de départ et Tapis Rouge de l’Auberge Saint-Gabriel donnera le coup d’envoi aux festivités du GP. Le Tapis Rouge accueillera cette année plusieurs célébrités telles que Francisco Randez, Garou, Sébastien Benoit, Mitsou et plusieurs autres. DJ Abeille, Thomas H et Donald Lauture seront aux tables tournantes et s’assureront de livrer une ambiance au top!

► Risky Business édition Grand Prix au Soubois avec Guy Laliberté (Gratuit)

Dans la forêt enchantée de la boîte de nuit Soubois, nul autre que Guy Laliberté prendra le contrôle des tables tournantes, durant la soirée Risky Business édition Grand Prix. Les propriétaires promettent aussi la venue d’un DJ international et la présence de célébrités internationales. Rappelons que le chanteur Bono aime bien y faire la fête. Avant ce party unique, les oiseaux de nuit pourront déguster les plats du bistro du terroir préparé par le chef Guillaume Daly.

► Le Grand Soir par Mercedes-Benz (1000 $)

Cette année, la soirée chic hyper exclusive du Grand Soir se tiendra encore une fois au Quai Alexandra, au Vieux-Port de Montréal. Devenue une réelle tradition du début des festivités du Grand Prix, cette 9e édition convie plusieurs personnalités du monde des affaires d’ici et d’ailleurs, des vedettes sportives et les stars québécoises. Les invités fouleront le tapis rouge pour ensuite réseauter au cocktail et participer au dîner-gala inaugural.

VENDREDI 8 JUIN

► La soirée du Grand Prix au Ritz (750 $)

C’est sous le thème du désert du Sahara que le prestigieux Hôtel Ritz-Carlton Montréal réunira la crème de la crème de la communauté internationale de la course automobile. Des personnalités publiques sont attendues à la soirée la plus mondaine en ville. Les billets en vente comprennent l’accès à un bar à champagne ouvert, un buffet du chef exécutif de Johnny Porte, chef exécutif du Ritz, un buffet de dessert et l’animation musicale par DJ YO-C.

New City Gas reçoit Hardwell (de 40 à 60 $)

Pour danser jusqu’aux petites heures du matin, la boîte New City Gas accueille le DJ international Hardwell, qui saura ravir les amateurs de musique avec ses rythmes électroniques-pop.

SAMEDI 9 JUIN

► Red Carpet Party au Richmond (400 $)

Le restaurant Le Richmond et la Formule 1 du Grand Prix du Canada s’allient pour vous offrir Le Red Carpet Party, décrit comme la plus prestigieuse des réceptions. Des célébrités locales et internationales sont attendues. Divertissement par Jojo Flores et Black Mohawk, ainsi qu’un cocktail dînatoire et bar ouvert sont au rendez-vous. Le code vestimentaire est strictement chic et extravagant!

Flyjin et la soirée Final Lap

La brasserie chic asiatique le Flyjin, qui a déjà reçu des stars internationales comme Hugh Grant et Lionel Ritchie, prépare toute une soirée à l’occasion du Grand Prix. On transformera la mythique ruelle avec des installations temporaires lumineuses grandioses. DJ David A. est le DJ invité de la soirée et l’ambiance s’annonce très festive.

DIMANCHE 10 JUIN

Le Party Code 20 au Club La Voûte (Gratuit)

Pour finir, le dimanche, ce sera au tour de l’événement CODE 20 de s’associer avec l’équipe de La Voûte. Le CODE 20 est une soirée organisée dans toutes les villes du monde où le Grand Prix a lieu. C’est en fait le party de clôture où tous les pilotes, écuries et célébrités se rejoignent afin de célébrer les festivités de clôture.

► La Soirée de Clôture Officielle du Grand Prix à l’Auberge (80 $)

La soirée de clôture du Formula 1 Grand Prix du Canada prendra la forme d’une énorme fête ultra VIP où vedettes internationales, mannequins et pilotes célébreront la fin d’un week-end, sous le signe du sport automobile. Cette soirée ultra VIP à l’ambiance démesurée recevra également Guy Laliberté en tant que DJ.

► = Endroits où il y aura des célébrités