Karine d'Occupation double Bali dénonce des commentaires harcelants sur les réseaux sociaux

Karine St-Michel, que l’on a connue à l’émission Occupation double à Bali, a décidé d’exposer au grand jour les commentaires haineux et harcelants qu’elle reçoit chaque semaine en message privé.

Une publication partagée par ⭐️ K A R I N E ⭐️ (@karinestmichel_) le 3 Juin 2018 à 7 :14 PDT

La jeune femme a révélé qu’elle recevait chaque jour des messages désobligeants sur Instagram.

«Désolé pour cette dose de chialage et de défoulement, mais je voulais vous montrer à quel point c’est un travail quotidien d’ignorer les gens qui manquent de respect. Même si je suis forte, que je regarde à peine et que je dis que je m’en fous, il y a des jours où le ''hate'', ça me touche», explique Karine dans une «story» Instagram.

Elle a ensuite dévoilé quelques exemples de messages à caractère sexuel et haineux qu’elle recevait au quotidien. Attention, les propos peuvent choquer!

Capture d'écran

Capture d'écran

«J’ai montré les messages des 2-3 derniers jours, mais il y a des moments où c’est des paragraphes d’insultes. [...] Les gens qui écrivent des trucs irrespectueux pensent qu’on ne les lit pas, qu’on ne les voit pas. Faux.», conclut la jeune femme.

Une chance, plusieurs personnes se sont portées à la défense de la vedette de télé-réalité et lui ont laissé des messages d'encouragement et d'amour.