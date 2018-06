La Negroni Week debarque en ville et c’est l’excuse parfaite pour boire un verre (ou trois)

L’été semble bel et bien installé! Et quoi de mieux que de siroter un bon verre de Negroni sur une terrasse pour bien commencer la saison chaude? Ça tombe bien, puisque du 4 au 10 juin, la semaine du Negroni débarque à Montréal.

Une foule d’établissements de la ville participent aux festivités de cette 6e édition de la Negroni Week. Des bars, des restaurants, des boutiques... Et pour chaque Negroni vendu, les établissements s’engagent à remettre une somme à un organisme à but non lucratif.

La Rockette, Le Lockhart, Le Fiorellino, le Big in Japan bar, le Huis Clos, la Taverne Midway et plusieurs autres bars de la ville se joignent aux célébrations! (La liste complète des établissements participants ici)

Si vous attendiez une occasion «spéciale» pour inviter votre gang à aller prendre un verre, la voici! Vous pourrez aider les autres tout en sirotant un fabuleux Negroni. Pas pire comme concept!

