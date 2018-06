Le Artgang Plaza change de nom et ça risque de faire jaser

C’est terminé le «terrible two» au Artgang Plaza! La galerie et salle événementielle a maintenant trois ans et pour l’occasion, l’endroit s’offre de gros changements.

Le plus important d’entre eux est sans aucun doute le nom. Eh oui, oubliez le Artgang Plaza, ça n’existe plus. Il faut maintenant dire le Ausgang Plaza. C’est la galerie qui nous a informés de cette grande nouvelle en primeur!

Au début, on ne comprenait pas trop pourquoi. Pourquoi changer le nom d’un établissement hyper populaire? Eh bien, il semblerait qu’il y ait eu quelques changements au sein de l’équipe et cette dernière a décidé de faire peau neuve en commençant par le nom.

Ausgang, qui n’est pas si loin de Artgang, vient de l’allemand et signifie «sortie». Mais c’est davantage la phonétique du mot qui a accroché l’équipe, car on entend le mot us (nous) qui se veut rassembleur, juste avant le mot gang. Ça fonctionne très bien pour l’endroit! Finalement, il n’était pas question de se débarrasser du mot Plaza, car le Ausgang est très fier de faire partie de l’écosystème multiculturel de la Plaza St-Hubert.

En plus de changer de nom et d’identité, le Ausgang Plaza transforme son ancienne boutique située à l’avant de la salle en galerie pop-up évènementielle. Chaque mois, cet espace sera confié à un artiste qui sera responsable de la direction artistique. Ce dernier aura comme mandat de partager ses œuvres et produits préférés toujours en respectant la mission de Ausgang qui est de promouvoir les artistes et artisans d’ici. Cette nouveauté commencera en septembre avec nul autre que le designer de mode MARKANTOINE.

Alors, êtes-vous intrigués par tous ces changements à venir? Avez-vous hâte de mettre les pieds dans cet espace artistique réinventé?

Ausgang Plaza

6524 rue Saint-Hubert

