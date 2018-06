Le livre de Stephen Harper en vente le 16 octobre prochain

Le livre de l’ancien premier ministre fédéral Stephen Harper portera sur les transformations politiques, économiques et sociétales en cours et il sera en vente dès 16 octobre prochain en Amérique du Nord.

L’ouvrage en anglais s’intitulera Right Here, Right Now: Politics and Leadership in the Age of Disruption (traduction libre : «Ici et maintenant : la politique et le leadership à l’âge des chambardements»). Aucune version française n’a été annoncée.

Par communiqué, l’ex-chef conservateur a précisé que cet essai «aidera les lecteurs à comprendre ce qui chambarde le monde aujourd’hui. Ce livre est pour les lecteurs intéressés à comprendre comment la politique, les affaires et la technologie influencent notre monde en ce moment et à l’avenir».

Les questions liées à l’immigration, la géopolitique et le commerce international seront notamment abordées.