Le Québec, «un eldorado social» qui séduit les Français

Pendant que le maire Labeaume affirme que Québec a un besoin pressant de main d’œuvre, le quotidien français Le Monde explique que la Belle province «séduit encore et toujours les Français».

Dans un article publié dans son édition datée du 5 juin, Le Monde rappelle que «chaque année ils sont entre 3 000 et 4 000 (citoyens français) à s’établir dans la province francophone, sous le régime de la résidence permanente».

Carl Viel, PDG de Québec International, y explique que «1,3 million de postes seront à pourvoir dans les dix ans à venir, dont 80% en dehors de la grande région de Montréal». Ces emplois concernent divers secteurs comme l’hôtellerie, la restauration, les services, les nouvelles technologies, l’industrie (aéronautique), les technologies de l’information et le numérique, ajoute le quotidien. Les entreprises du Québec se tournent vers le recrutement international à cause du «taux de chômage historiquement bas» et du «vieillissement de la population», explique-t-on.

Marie-Josée Chouinard, de Québec International, indique que «ce n’est pas Dubaï. On ne vient pas au Québec pour des raisons financières. Mais le coût de la vie est avantageux et acquérir un logement est un rêve accessible».

«Eldorado social»

Le Monde a suivi un couple de Français établis à Québec depuis février 2017 et travaillant dans le domaine des technologies de l’information. Fabienne Goubely et Frédéric Capasso ont tous deux convenu que «le Québec est un eldorado social, pas financier».

Parlant de Québec, les deux ont vanté «la qualité de vie, le calme, la facilité de contacts, la conciliation aisée entre vies professionnelle et personnelle, beaucoup de verdure et un vrai vivre-ensemble».