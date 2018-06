Les éruptions volcaniques les plus meurtrières depuis 25 ans

Rappel des éruptions volcaniques les plus meurtrières dans le monde depuis un quart de siècle, avant celle du Volcan de Feu au Guatemala qui a fait dimanche au moins 62 morts:

2014: Japon

AFP

Le volcan Ontake (3067 mètres d’altitude au centre du pays), se réveille le 27 septembre, projetant d’épais nuages de fumée, de cendres et de pierres. Plusieurs centaines de randonneurs se trouvent piégés, dont une soixantaine sont tués.

Cette catastrophe est la pire de ce type dans l’archipel depuis la fin de la guerre. En 1991, l’éruption du mont Unzen avait fait 43 morts, dont les volcanologues français Maurice et Katia Krafft et le chercheur américain Harry Glicken.

2014: Indonésie

AFP

Sur l’île de Sumatra (ouest), au moins 16 personnes meurent début février dans une spectaculaire éruption du volcan Sinabung qui s’était réveillé cinq mois plus tôt après 400 ans de sommeil. En mai 2016, des villages ont été ensevelis par d’épaisses couches de cendres brûlantes après une nouvelle éruption, faisant au moins sept morts.

2010: Indonésie

REUTERS

L’éruption en octobre du Merapi (près de 2900 mètres d’altitude), fait plus de 300 morts et entraîne le déplacement de 280 000 personnes. C’est la plus forte éruption depuis 1872 de ce volcan situé dans une région très peuplée au centre de l’île de Java, même si l’éruption de 1930 avait été plus meurtrière (1300 morts). En 1994, une autre éruption avait fait 60 morts.

2002: RDCongo

REUTERS/George Mulala

Le Nyiragongo, sur les hauteurs de Goma (est) à plus de 3000 mètres, entre en éruption mi-janvier, faisant plus d’une centaine de morts, et couvre de lave quasiment toute la partie Est de la ville. L’éruption la plus meurtrière avait eu lieu en 1977 avec plus de 600 morts.

1999: Pérou

AFP

À 800 km au nord-est de Lima, une soudaine éruption volcanique provoque en novembre l’explosion d’une colline et des glissements de terrain, 34 disparus.

1997: Montserrat

cb/Photo by Colin Braley REUTERS

En juin, l’éruption de La Soufrière sur l’île britannique de Montserrat (Petites Antilles) fait 20 morts. Plymouth, la capitale qui avait été évacuée, est rayée de la carte.

1996: Philippines

AFP

L’effondrement, en septembre, du cratère du volcan Parker, dans le sud de l’île de Mindanao, fait 70 morts et 30 disparus. Cinq ans auparavant, le réveil du Pinatubo (80 km au nord de Manille) avait tué plus de 800 personnes.

La plus célèbre éruption volcanique de l’histoire est celle du Vésuve qui a détruit Pompéi et Herculanum en 79 après JC.

L’explosion du volcan Krakatoa en Indonésie, en 1883 (36 000 morts), est considérée comme la plus importante jamais observée: le jet de cendres et fumée, jusqu’à 20 000 mètres d’altitude, plonge la région dans une nuit totale. L’éruption a provoqué un tsunami dont les vagues ont fait le tour du monde.