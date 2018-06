L’industrie du luxe de Montréal aiguise déjà sa... coutellerie

L’arrivée d’un club sélect d’ultra-riches à Montréal cette semaine est une mine d’or pour les commerçants, qui jouent la carte de la séduction. Hier, ils en étaient à leurs derniers préparatifs avant d’accueillir la clientèle la plus raffinée de la planète.

Coutellerie de luxe - 8000 $

Photo Francis Halin

Les familles les plus influentes au monde se rendent chez Christofle pour acheter leur coutellerie. « On a une collection en diamant. C’est 1,3 million $ pour l’ensemble, pour 12 personnes », dit le directeur, Melvin Mirandelle. Pour M. Mirandelle, le Grand Prix est payant. Il double son chiffre d’affaires à cette occasion. À New York, les Kim Kardashian et Paris Hilton fréquentent la boutique, dit-il, préférant cependant rester discret sur ses propres clients montréalais.

6000 $ à 9000 $

Photo Francis Halin

À la boutique L’Uomo Montréal, le raffinement s’exprime dans des morceaux faits à la main. « Pour nous, la marque Kiton, c’est la Ferrari du vêtement artisanal », résume Paul Teboul, président et copropriétaire de la boutique. Ici, les cravates se vendent jusqu’à 345 $. Les chemises, près de 1000 $... et les costumes, entre 7000 $ et 10 000 $.

1200 $ à 3500 $

Photo Francis Halin

Le champagne coulera à flots durant les festivités. « La SAQ reçoit deux fois plus de commandes de champagne de la part des titulaires de permis (bars, restos). Ces données sont échelonnées sur la semaine précédant la F1 et la semaine pendant laquelle se tient l’événement », selon la porte-parole de la SAQ.

250 $ à 650 $

Photo Francis Halin

Chez Park Restaurant, l’effervescence du Grand Prix fait chauffer les cuisines. Rachel Li, gérante du restaurant, offre à ses clients de la F1 des poissons d’importation privée et du bœuf de Kobe servi à 200 $ pour 4 onces.