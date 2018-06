Pacioretty: marché favorable

Avant d’échanger Max Pacioretty, Marc Bergevin aura plusieurs options à considérer.

Au cours du week-end, les rumeurs ont meublé les conversations au sujet de l’avenir du capitaine du Canadien. La possibilité que le plafond salarial atteigne 80 millions $ est à considérer. Mais c’est surtout le contrat consenti par les Sharks de San Jose à Evander Kane qui a refroidi les ardeurs des directeurs généraux relativement au marché des joueurs autonomes.

C’est beaucoup de sous pour un patineur comme Kane. C’est même trop si on considère son parcours depuis son arrivée dans la Ligue nationale.

Donc, Max Pacioretty pourrait être sur le marché.

Pourquoi ?

Il reste encore une autre saison à écouler à son entente qui lui accorde un salaire annuel de 4,5 millions. Une aubaine. À partir du 1er juillet, Marc Bergevin pourra entamer des négociations avec son ailier pour prolonger son contrat.

Profiter de la situation

Et d’ici le 1er juillet, Bergevin profitera de la situation pour tendre l’oreille à toutes les propositions qui lui seront faites. En fin de compte, on lui offrira de préférence des joueurs pouvant évoluer à la position de centre, mais il faudra que l’équipe convoitant les services de Pacioretty obtienne l’assurance qu’il aura en poche un contrat de plusieurs saisons.

Donc, Bergevin et son homologue le plus sérieux devront s’entendre sur une négociation de contrat entre le Canadien et Pacioretty. Par la suite, si l’équipe intéressée accepte les conditions de l’entente, on procédera à une transaction.

Dans ce dossier, Bergevin se retrouve dans une situation particulière, mais il devra considérer plusieurs éléments.

Pourra-t-il obtenir un joueur de centre de haut niveau ?

Comment entend-il remplacer Pacioretty ?

Quelle est la valeur réelle de Pacioretty sur le marché ?

Le Canadien participera au derby John Tavares. Par conséquent, ne devrait-on pas garder Pacioretty si Bergevin gagnait à la loterie ?

Si Pacioretty partait, James Neal et James van Riemsdyk ne seraient-ils pas des candidats intéressants ?

Quel sera le montant d’argent dont disposera Bergevin ?

Ce n’est pas la première fois que le nom de Pacioretty alimente les rumeurs. D’une part, il était un joueur convoité avant la date limite des transactions en février dernier. D’autre part, est-il toujours dans les bonnes grâces du DG du Canadien ? Doit-on lui confier à nouveau le rôle de capitaine ?

Dossiers à surveiller

D’ici le 1er juillet, Marc Bergevin sera confronté à plusieurs dossiers.

Celui de Pacioretty.

Celui du repêchage des joueurs amateurs.

Le repêchage des joueurs autonomes sans restriction.

Il aura à étudier le marché des joueurs autonomes avec restriction. Osera-t-il faire une offre hostile ? Des joueurs comme Mike Stone (Ottawa), Jacob Trouba (Winnipeg), William Karlsson (Vegas), William Nylander (Toronto) et Dylan Larkin (Detroit) sont des candidats avec un solide curriculum vitæ.

Jusqu’où ira-t-il sur le plan monétaire s’il croit en ses chances de convaincre Tavares de poursuivre sa carrière à Montréal ?

Pour le moment, il y a plusieurs scénarios à envisager. Et il y a évidemment le fameux plan.

Il ne fait aucun doute que Bergevin sera très sollicité au cours des prochaines semaines. Et on peut présumer qu’il sera lui aussi un décideur très actif et surtout, qu’il aura à cibler un joueur de centre qui pourrait résoudre un sérieux problème au sein de son organisation, s’il fait chou blanc dans le dossier Tavares.

Repêchage : osera-t-il ?

Quant au repêchage des joueurs amateurs, va-t-il recruter un joueur de centre, alors que la liste de la centrale de recrutement n’a répertorié aucun joueur évoluant à cette position dans son top 10 ?

Le nom du Finlandais Jesperi Kotkaniemi a fait surface au cours des derniers jours. Il aurait même gagné des rangs sur la liste de plusieurs formations de la Ligue nationale, figurant parmi les 10 meilleurs joueurs d’avenir de la cuvée 2018.

« Nous choisirons un joueur qui, selon nous, sera le meilleur selon nos recruteurs. Ce qui nous intéresse surtout, c’est un joueur qui connaîtra une longue carrière dans la Ligue nationale. Faire le saut immédiatement n’est pas un critère », commente Trevor Timmins.

D’accord, mais la patience des amateurs n’a-t-elle pas été mise à l’épreuve trop souvent au cours des dernières années ?