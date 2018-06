Pour un été en toute sécurité!

Depuis 64 ans, Jeunesse au Soleil améliore la sécurité des Montréalais de multiples façons. Afin de poursuivre notre mission, nous avons besoin de votre aide pour offrir à des milliers de personnes défavorisées un été en toute sécurité.

En soutenant notre camp de jour et nos équipes sportives, vous contribuerez à la tranquillité d’esprit de centaines de parents, car nous veillons à la sécurité de leurs enfants. En effet, ces derniers bénéficient de la présence rassurante de moniteurs et entraîneurs qualifiés. Nous veillons également à la sécurité alimentaire de nos campeurs en leur fournissant un déjeuner, un dîner et une collation nutritive. Par ailleurs, le bien-être de nos athlètes est une de nos priorités. Ainsi, nous fournissons à tous les enfants inscrits l’équipement protecteur nécessaire à la pratique sécuritaire de leur sport favori.

Votre participation fera aussi une énorme différence dans la sûreté des rues, pistes cyclables et parcs de la métropole grâce au déploiement de notre patrouille à vélo. Chaque été, nos patrouilleurs sont malheureusement témoins d’actes répréhensibles et participent activement à y mettre fin. Aussi, ils veillent au bien-être de centaines de personnes par la tenue d’activités de sensibilisation à la sécurité routière.

Finalement, vous contribuerez à la sécurité alimentaire de milliers de personnes dans le besoin. Pour de nombreuses familles, l’été est une période difficile où le soutien alimentaire qu’offrent habituellement l’école et le service de garde est absent. Ainsi, en soutenant notre banque alimentaire, vous permettrez à notre organisme de nourrir 6 000 familles cet été.

En soutenant Jeunesse au Soleil, vous permettez aussi à notre organisme d’avoir un impact durable sur des familles d’ici et les aidez à se réaliser pleinement. C’est le cas de la famille d’Antoinette Silcott. Antoinette a découvert Jeunesse au Soleil grâce à la colonie de vacances. Enfant unique, elle y a tout de suite trouvé sa deuxième famille et y a passé tous les étés de sa jeunesse. Elle a aussi joué basketball pour plus tard devenir entraîneuse, en plus d’agir comme bénévole pour d’autres initiatives. Elle a eu son lot d’embûches dans sa vie, mais Jeunesse au Soleil était toujours là pour la soutenir. « C’est un endroit accueillant, dit-elle. Ici, il n’y a pas de barrières. J’y ai appris la compassion, le respect et comment redonner à la communauté. Ça a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui », confie-t-elle, le sourire aux lèvres!

Telle mère, telle fille, dit-on souvent. Tout comme sa maman, elle a aussi connu Jeunesse au Soleil en fréquentant la colonie de vacances et est dorénavant monitrice au camp de jour. Elle considère y avoir appris beaucoup de leçons de vie. « J’ai appris à prendre soin de moi, mais aussi des plus jeunes », dit-elle fièrement. Cette expérience lui a aussi inspiré un choix de carrière: elle consacre maintenant ses études à devenir intervenante auprès des enfants, à la grande fierté d’Antoinette!

L’été étant à nos portes, nous espérons que vous voudrez bien soutenir nos activités estivales et offrir à tous un été en sécurité. Nous ne saurions vous en être plus reconnaissants.